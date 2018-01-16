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(Görüntülü Haber) 7 yaşındaki çocuğun yanlış tedavi sonucu öldüğü iddia edildi

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-HALKALI'da, sinüzit teşhisi konulan 7 yaşındaki Hüseyin Alemdar Talan isimli çocuğun yapılan iğne sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. Küçük çocuğun kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak...

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()-HALKALI'da, sinüzit teşhisi konulan 7 yaşındaki Hüseyin Alemdar Talan isimli çocuğun yapılan iğne sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. Küçük çocuğun kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak olan rapor sonucunda netlik kazanacak.

Halkalı'da oturan birinci sınıf öğrencisi Hüseyin Alemdar Talan, sabah saatlerinde rahatsızlandı. Edinilen bilgiye göre, babası Medet Talan, çocuğu Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan muayenenin ardından Sinüzit teşhisi konulan çocuğa, tedavi için yine hastane yakınlarında bulunan bir sağlık merkezinde iğne yapıldı. Kısa süre halsizleşen çocuk, kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na getirildi.


 

"BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Çocuğun yapılan iğneden dolayı hayatını kaybettiğini iddia edilirken, ailenin avukatı Pekay Salmanoğlu, Adli Tıp Kurumu önünde yaptığı açıklamada yaşanan süreci anlattı. Pekay, "Sorumluluk altında olan kişilerin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak kesin raporu bekliyoruz. Bu işin takipçisi olacağız. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Sağlık Bakanlığı'nı da gerekli soruşturmayı yapmak üzere göreve davet ediyoruz. Elimizde kesin bir bilgi olmamakla birlikte verilen ilacın çocukta yaratmış olduğu reaksiyondan kaynaklı olarak çocuk hayatını kaybetmiştir. Biz hukuki süreci başlattık" diye konuştu.


 

KESİN ÖLÜM NEDENİ ADLİ TIPTAN ÇIKACAK RAPORA GÖRE NETLİK KAZANACAK

Öte yandan Adli Tıp Kurumu'na çocuklarının cenazesini almaya gelen anne ve babası gözyaşı döktü. Cenazeyi alan aile yakınları eve dönerken, küçük çocuğun cenazesinin yarın öğle namazına müteakip, Zeynebiye Camii'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. Küçük çocuğun, kesin ölüm nedeni ise Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak olan rapor sonucu netlik kazanacak.

 

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