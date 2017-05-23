(Görüntülü Haber) 7 yaşında namaza başlama etkinliği

KAHRAMANMARAŞ'ta çocukları küçük yaşta namaza teşvik etmek amacıyla '7 Yaşındayım Namaza Başlıyorum Çocuk Şenliği' düzenlendi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen şenlikte, küçük çocuklar saf tutup namaz kıldı, kabe maketini tavaf etti. Kahramanmaraş İl Müftülüğü, Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi, Onikişubat Belediyesi ve Abdulhamidhan Camii Vakfı'nın organizesiyle gerçekleştiren şenliğe; diğer yıllarda olduğu gibi yine çocukların ilgisi yoğun oldu. Türkiye'nin en büyük camilerinden biri olan Abdülhamithan Camii'nde yapılan namaz kılma şenliği Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı. Çocuklara camiyi sevdirmek, küçük yaşta namaz kılmaya alışmalarını sağlamak için düzenlenen şenlikte, çocuklar ilahiler seslendirip ezan ve hutbe okudu, namaz kılıp maketten hazırlanan kabeyi tavaf etti. Çocuklara namaz kılmayı eğlenceli bir yolla sevdirip teşvik eden şenlikte onlar için cami bahçesine oyun parkları da kuruldu. Namazdan sonra bahçeye çıkan çocuklar, oyun gruplarında gönüllerince eğlendi. Ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler verildi. Kız çocuklarından biri, kendisine hediye edilen bisikletin yetim bir çocuğa verilmesini istedi. "GELECEĞİMİZİ SİZLER İNŞA EDECEKSİNİZ" '7 yaşındayım namaza başlıyorum çocuk şenliğinde' konuşan Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç, Peygamberimizin çocukları çok önemsediğini söyledi. Sürgeç, şöyle dedi: "Sizler bizim için önemlisiniz çünkü geleceği inşa edecek olan siz çocuklarımızsınız. Sizler ülkeyi dışa bağımlılıktan kurtaracak olan, ekonomistler, mühendisler, mimarlar, doktorlar olacaksınız. Bütün bunların en önemlisi ise Allah'ın dinini Hz. Muhammed Mustafa'nın uygulamalarını, sünnetini sizler yaşayıp yaşatacaksınız. Velilerimiz çocuklarına sahip çıkmalıdır. Eğer sahip çıkmazlarsa her türlü dahili ve harici güçler çocuklarına sahip çıkacaktır. Evlatlarımıza sahip çıkalım. Bu gençler bizim yarınlarımızdır. Hz. Peygamberimizin 'de buyurduğu gibi bir anne baba için çoluk çocuğuna bırakacağı en güzel miras güzel terbiyedir."