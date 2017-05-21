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(Görüntülü Haber) 7'den 77'ye Bisiklet Turu

Süleyman EKİN- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, () MURATPAŞA Belediyesi, Antalya Kent Konseyi ve Antalya Bisiklet Grubu'nun işbirliğiyle bu yıl 20'ncisi düzenlenen 7'den 77'ye Bisiklet turu yapıldı. Atatürk Parkı Türkan Saylan Meydanı'nda...

Süleyman EKİN- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, () MURATPAŞA Belediyesi, Antalya Kent Konseyi ve Antalya Bisiklet Grubu'nun işbirliğiyle bu yıl 20'ncisi düzenlenen 7'den 77'ye Bisiklet turu yapıldı. Atatürk Parkı Türkan Saylan Meydanı'nda toplanan bisiklet grubuna hitap eden Muratpaşa Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Cephaneci ile Muratpaşa Belediyesi Spor İşleri Müdürü İclal Çakır, bisikletin önemine değindi. Cephaneci ve Çakır, otomobil egzoz ve gürültüsünün yarattığı çevre kirliliğinin tek çözümünün bisiklet olduğunu söylerken, amaçlarının bisiklet kullanımına dikkat çekmek olduğuna vurgu yaptı. Çocukları ile birlikte bisiklet turuna katılanlar renkli görüntüler oluşturdu. Konyaaltı ve Işıklar Caddesi'ni takip eden bisiklet grubu, Muratpaşa Kent Meydanı'na kadar geldi. Bisiklet turu sonunda Muratpaşa Belediyesi tarafından çeşitli hediyeler verildi.

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