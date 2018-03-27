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(Görüntülü Haber) 68 yıldır baba mesleği fotoğrafçılığı sürdürüyor

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 68 yıldır fotoğrafçılık yapan Orhan Saatçioğlu (77), gelişen teknolojiye ayak uydurarak mesleğini devam ettirirken, eski fotoğrafları ve fotoğraf makinelerini müze haline getirdiği iş yerinde sergiliyor.  Keşan'da...

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 68 yıldır fotoğrafçılık yapan Orhan Saatçioğlu (77), gelişen teknolojiye ayak uydurarak mesleğini devam ettirirken, eski fotoğrafları ve fotoğraf makinelerini müze haline getirdiği iş yerinde sergiliyor. 

Keşan'da 1927 yılında babası İsmail Saatçioğlu tarafından kurulan fotoğraf stüdyosunda 9 yaşından bu yana 68 yıldır fotoğrafçılık yapan Orhan Saatçioğlu, gelişen teknolojiye ve ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor. 1950 yılından bu yana fotoğrafçılık yaptığını belirten Saatçioğlu, "Babam İsmail Saatçioğlu fotoğraf stüdyosunu 1927 yılında açmış. 91 yıldır bu iş yeri açık. Gece-gündüz çalışırım. Bu işin de uzmanıyım. Eski sistemi çok iyi biliyorum. Bu konuda uzmanım ama yeni sistemi de öğrendim. Dijital olarak baskı yapabiliyorum. Tabi fotoğrafçılığın eski durumu kalmadı. Teknoloji ilerledikçe, meslekte farklı bir hal aldı. Eski işler bitti. Bende artık keyfi olarak fotoğrafçılık yapıyorum. Saat 07.00'de iş yerine gelirim, saat 16.00'da kapatırım" dedi.

'ÇEKTİĞİM FOTOĞRAFLARA BAKTIKÇA GURURLANIYORUM'

Orhan Saatçioğlu, 91 yıldır hizmet veren iş yerinin Keşan'ın tarihine ışık tutan eski fotoğraflar ve makinelerle bir müze görüntüsüne kavuştuğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Hayatımızı bu işe verdik ve bu işten her şeyimizi kazandık. 2 oğlum var ama onlara bu mesleği yaptırmadım. İstanbul'da ithalat işi yapıyorlar. Fotoğrafçı olduğuma pişman değilim. Güzel ve zevkli bir meslek ancak benden sonra devam etmeyecek. Çektiğim fotoğraflara baktıkça gururlanıyorum."

EMEL SAYIN VE TÜRKAN ŞORAY'IN BABALARININ FOTOĞRAFLARINI SERGİLİYOR

Orhan Saatçioğlu'nun iş yerinde sergilediği arşivinde, Türk sanat müziği sanatçısı Emel Sayın'ın 1950'li yılların sonunda Keşan'da memur olan babası Ahmet Sayın ile sinema sanatçısı Türkan Şoray'ın babası Halit Şoray'ın da siyah-beyaz fotoğrafları yer alıyor. Orhan Saatçioğlu ayrıca iş yerinde 123 yıllık tarihe sahip olan antika fotoğraf makinesi olmak üzere birçok makineyi de sergiliyor.

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