(Görüntülü Haber) 67 yıllık ayakkabı tasarımcısının hayali gençleri yetiştirmek

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, () - MANİSA'da erkek ve kadın ayakkabısı tasarımcısı 83 yaşındaki Serar Akcan, yaşına rağmen gençlere meydan okuyor. Yaptığı tasarımların Manisa, İstanbul ve İzmir'de faaliyet gösteren ayakkabı firmalarından büyük ilgi gördüğünü belirten Akcan, en büyük hayalinin birikimini genç nesillere aktarmak olduğunu söyledi. Manisa'da yıllara meydan okuyan ayakkabı tasarımcısı Serar Akcan, çeşitli ayakkabı firmalarından ilgi görüyor. Sektöre girişini anlatan Akcan, "Rahmetli babam çiftçiydi. Ancak bizim çiftçi olmamızı istemedi. Sonra beni 16 yaşında Akhisar'da bir ayakkabıcının yanına verdi. Orada çiftçiler için çizmeler üretiyorduk. Sonra ayakkabı vitrinlerine bakarak, kendi stilimi ve modelimi üretme kararı aldım. Ardından 1957'de tek başıma İstanbul'a gittim. O dönemdeki Ermeni ayakkabı tasarımcılarından, ayakkabının nasıl üretildiğini ve nasıl model yapılacağını öğrendim. 1996'da memleketim Manisa'ya tekrar döndüm. Manisa'da çeşitli firmalarda yüksek ökçeli ayakkabılar yapmaya başladım" diye konuştu. Ayakkabı sektöründeki model çizim tekniği geliştirmek için gençken İspanya, İtalya'ya kadar gittiğini dile getiren Akcan, "İstanbul'da eğitim alırken, Ayasofya'nın kapısında turistleri beklerdim. Çünkü giydikleri ayakkabıların modellerini kafama kazırdım. Hayatımın önemli ayrıntılarından birisidir bu" dedi. KENDİ FABRİKASINI KURDU İstanbul'daki çalışmalarının ardından Manisa'daki ayakkabıcılar sitesinde çeşitli firmalarda tecrübesini geliştirdikten sonra Serar Bella adı altında kendi markasını yarattığını ifade eden Akcan, "Manisa'ya döndükten birkaç yıl sonra Serar Bella adı altında kendi fabrikamı kurdum. 350 çalışanım ile günlük 5 bin ayakkabı üretmeye başladım. Türkiye'nin her yerine ve bazı ülkelere ayakkabı satmaya başladım. 6 yıl önce yaşadığımız bir ekonomik kriz sebebiyle fabrikamı kapatmak zorunda aldım. Ama yılmadım. Tasarım yapmaya yeni modeller üretmeye devam ettim. Beni hayata bağlayan ve mutlu eden tek şey tasarım yapmak" diye konuştu. Başta Manisa olmak üzere İzmir ve İstanbul'daki çeşitli ayakkabı firmaları için yeni modeller ürettiğini söyleyen Akcan, Avrupa'nın özellikle terliklerde kullandığı EVA denilen plastik malzemeden kadınların dışarıda giyeceği bir ayakkabı tasarladığını da dile getirdi. Bir ayakkabı yapımının otomobil tasarımı kadar zor bir zanaat olduğunu ifade eden Akcan, gençlere hayallerini tecrübeyle birleştirmeleri halinde beğenilecek bir model ortaya koyabileceklerini söyledi. TECRÜBESİNİ GELECEĞE TAŞIMAK İSTİYOR Kendisini mutlu edecek tek önemli değerin tecrübesini gelecek nesillere aktarmak olduğunu ifade eden Akcan, "Eğer beni daha çok mutlu etmek istiyorlarsa, tecrübemi gelecek nesillere aktarmamı sağlasınlar. Bana imkan tanırlarsa ücretsiz olarak yeni ayakkabı tasarımcıları yetiştirebilirim. Devlet bana bir okulda imkan sağlasın, bunu ücretsiz olarak yapayım. Kimi zaman Ege Üniversitesi'nden öğrenciler yanıma gelerek tecrübelerimden faydalanıyor. Ancak ben Türkiye'nin yeni ayakkabı model tasarımcılarını yetiştirmek istiyorum. Geri kalan yaşamımdaki son hayalim bu" diye konuştu.