(Görüntülü Haber) 67 yıldır saat tamirciliği yapıyor

Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne), () - EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde 67 yıldır saat tamirciliği yapan 77 yaşındaki Ziya Köseler, gelişen teknoloji ve dijitalleşen yaşamla birlikte mesleğin yok olmaya yüz tuttuğunu söyledi. Keşan'da çoğunlukla zanaatkarların bulunduğu Terziler Sitesi’nde 67 yıldır saat tamirciliği yapan Ziya Köseler, mesleğini gelişen teknolojiye rağmen sürdürüyor. Çocuk yaşta bu mesleğe meraklandığını ve 10 yaşında çırak olarak başladığı saat tamirciliğini sürdürdüğünü belirten Köseler şöyle dedi: "Sibopu olmayan çakmaklar gibi kullan at tipi saatler çoğaldı, sanat bitti. Bana sadece eski tip orijinal saatler tamire bakıma getiriliyor, onlar da gün geçtikçe azalıyor. Yeni tip saatlerin birçoğunun tamir imkanı yok. Şu anda saat tamirciliğinde bana çırak gelse kendisine verebilecek ne bir saat tamirciliği sanatı var, ne de tamir edilecek saat var." Ziya Köseler, teknolojiye yenik düşmek üzere olan mesleğini ölene kadar sürdüreceğini kaydetti. Köseler’in işyerindeki eski saatler ile duvarlara asılı Atatürk resimleri ise dikkat çekiyor.