(Görüntülü Haber) 62 yıllık berberin 45 yıllık müşterisi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () SİVAS'ta 69 yaşındaki Bilal Aktoğan küçük yaşlarda başladığı berberlik mesleğini 62 yıldır sürdürerek geçimini sağlıyor. Aktoğan'ın 63 yaşındaki müşterisi Mehmet Nurettin Taşar ise 45 yıldır Aktoğan'a tıraş oluyor. Çırak olarak başladığı berberlik mesleğinde zamanla ustalığa ulaşan evli 4 çocuk babası Bilal Aktoğan 62 yıldır berberlik yaparak geçimini sağlıyor. 1955 yılında 7 yaşındayken Ece Mahallesi'nde bulunan berber ustası Muammer Anlak'ın yanında çırak olarak mesleğe başlayan Aktoğan 1965 yılında 17 yaşındayken ilk dükkanını açtı. Bu zamana kadar çeşitli yerlerde berberlik yapan Aktoğan şimdi ise Çarşıbaşı Mahallesi Sarraflar Sokak'ta bulunan berber dükkanında müşterilerini ağırlıyor. Randevulu hizmet verdiğini söyleyen Aktoğan, müşterilerinin özellikle kendisine sakal tıraşı olduğunu söyledi. Aktoğan'ın 63 yaşındaki müşterisi Mehmet Nurettin Taşar ise 45 yıldır Aktoğan'a tıraş oluyor. "İNSANA EN YAKINI BERBERDİR" Küçük yaştayken mesleğe çırak olarak başladığını söyleyen Aktoğan, "Eskiden mahallede kalmasın diye bizi çocukken çarşıya gönderiyorlardı. Çocukken berber çırağı olmamı istediler. Berber çırağı oldum. İlk ustamın yanında da 10 seneye yakın çalıştım. Çıraklık dönemim bittikten sonra kendi işimi yapmaya başladım. Mahallede dükkanlarımız vardı, 62 yıldır mesleğimize devam ediyoruz. Meslekte geride kalan çok şey var. Bizim mesleğimiz bir emek mesleğidir. Her meslek gibi kiloyla bir şey tartıp 'hadi git' denilen bir meslek değildir. Doktor gibi insana en yakın meslek berberdir. Doktordan daha çok insana yakın nefes nefese olan bir mesleğimiz var. Her türlü riski olduğu gibi güzel tarafları da var. Bu meslekten yıllardır ekmek yedik. Onun için mesleği severek yapıyoruz. Sevmesek çoktan bu işi bırakıp evde oturuyor olurduk" dedi. "45 SENEDİR TIRAŞ OLUYORUM" Kendine ait devamlı müşterilerinin olduğunu söyleyen Aktoğan, "Benim kendime ait devamlı müşterilerim var. Özellikle sakal tıraşı olan devamlı müşterilerim vardır. Onlar benim bekleyenimdir. Bizim de çok müşterilerimiz var ama bunlar zaman zaman dünya değiştiriyorlar. 60 yıllık berberlik mesleğimde 25 eleman yetiştirdim. Onların üzerinde emeklerim oldu. Hepsi benim bir evladım gibi çalıştık. Onlara elimizden geldiği kadar bir şeyler vermeye çalıştık. Çoğu mesleği bıraktı. Bugün çırak bulunmuyor. Bu bütün meslekler için de böyle. Bu işin sonu yok" şeklinde konuştu. Aktoğan'ın devamlı müşterilerinden olan kentte esnaflık yapan 63 yaşındaki Mehmet Nurettin Taşar ise, "Gençliğimden bu zamana kadar yaklaşık 45 senedir berberimi değiştirmeksizin burada tıraş oluyorum. Bilal ağabeyin mazereti olduğu zaman tıraşımı erteliyorum ve sonra tekrar geliyorum Sakal tıraşı herkesin yapabileceği bir şey değil. Biz inancımıza uygun tıraş oluyoruz. Bunu da düzgün yaptığı için yıllardır randevu usulüyle burada tıraş oluyorum" dedi.