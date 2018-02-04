(Görüntülü Haber) 60’lık erkek öğrenciden Başkan Türel’e kırmızı kazak

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA’da 60 yaş ve üstü öğrencilerden oluşan Tazelenme Üniversitesi öğrencisi Erdal Türker ve Resul Korkmaz, ördükleri kırmızı kazağı Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve eşi Ebru Türel’e hediye etti. Hediye karşısında şaşıran Türel, “Daha önce hiçbir erkekten örme kazak hediye almamıştım” dedi.



Akdeniz Üniversitesi bünyesinde kurulan Tazelenme Üniversitesi, 60 yaş üzeri öğrencileri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve sanatçı Nükhet Duru ile bir araya getirdi. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda yaklaşık 600 Tazelenme Üniversitesi öğrencisi 'Beni Nükhet Duru Sanıyorlar' adlı müzikal tiyatroyu seyredip Duru’nun sevilen parçalarından oluşan konserini dinledi.



BAŞKAN TÜREL VE EŞİNE KIRMIZI KAZAK



Tazelenme Üniversitesi’nde 60 yaş üstü kadın ve erkekler hayatın her alanıyla ilgili dersler alıp yaşam kolaylaştırıcı etkinliklerde bulunuyor. Alzheimer hastalığına karşın beyin aktivitelerini geliştirmek adına erkeklere örgü, dikiş-nakış dersleri de veriliyor. Üniversitede örgü dersi alan Erdal Türker ve Resul Korkmaz, ördükleri birer kırmızı kazağı Başkan Menderes Türel ve eşi Ebru Türel’e hediye etti. Hediye karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Başkan Türel, daha önce bir erkek tarafından örülen kazak hediye almadığını, bu ilk hediye için mutlu olduğunu söyledi.



Başkan Türel, etkinlikte yaptığı konuşmada hayatı severek, öğrenerek, bilerek, yaşamak gerektiğini belirtti. Yaşlılığın bedensel değil, kafada olabileceğini ifade eden Türel, “Fiziksel olarak genç, kafası yaşlı olan o kadar insan var ki. Asıl gençlik ruhun gençliğidir. Bu nedenle sizler hepiniz gençsiniz. Tazelenme Üniversitesi’nin artık hazırlık sınıfında olacak bir aday olarak ben de kendimi sizler kadar genç hissediyorum” dedi.



‘YAŞLI, ENGELLİ VE ÇOCUKLARA YÖNELİK HİZMETLER BENİM İÇİN ÖNCELİKLİ’



Antalya’nın 19 ilçesinde her kesime hizmet etmeyi amaçladıklarını da belirten Başkan Türel, “Yaşlı, engelli ve çocuklara yönelik hizmetler benim için önceliklidir. Bana göre devlet ve yerel yönetimler kimsesizlerin kimsesidir. Belediye başkanı olarak bütün çocukların amcası, bütün yaşlıların evladıyım” dedi. Tazelenme Üniversitesi’nin, içerisinde bir hastane olan kampüse kavuşması için çalışmaların başlatılabileceğini de ifade eden Türel, bununla ilgili en kısa sürede çalışma başlatacaklarını, bir proje haline getirebileceklerini anlattı.



Konuşmaların ardından Başkan Türel ve Tazelenme Üniversitesi Kurucusu İsmail Tufan, öğrencilerin sorularını yanıtladı. ‘Konyaaltı Sahil Projesi içerisinde yaşlılar için bir çalışmanız olacak mı?’ sorusuna Başkan Türel, “Çalışmamız var dersem doğru olmaz. Orada tamamen engellilerin istifade edeceği plajlar sosyal tesisler var. Sadece engelliler değil bütün herkes istifade edebilecek. Halka açık bir proje. Haziran ayında tamamlayacağız. Yaşlılarımızın da ihtiyaçlarını görecek mekanlar olacak” karşılığını verdi.



BAŞKAN TÜREL’İN YAŞLILIĞI



Türel, bir davetlinin ‘Nasıl bir emeklilik ve yaşlılık hayatı düşünüyorsunuz?’ sorusuna cevap olarak, “Yaşım kaç olursa olsun genç kalacağım. Çalışan insan yaşlanmaz. Yaşlılık kimlikte değildir, zekadadır, akıldadır. Allah bana ne kadar sağlık verirse sağlığım el verdiği sürece bir işin ucundan tutarım. Emekli hayali ile yaşamıyorum ama belki yaşadığımız tecrübeleri aktaracak bir kitap yazabilirim. Ya da müzikle uğraşabilirim. Aileme yönelik bestelerim var. İlerde yeni besteler yapabilirim. Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinden biri olmak da hedeflerimden biri” dedi.



Soru-cevabın ardından sahne sanatçı Nükhet Duru’ya bırakıldı. Siyah sade bir elbiseyle sahneye çıkan Duru, sevilen şarkılarını seslendirdi.