(Görüntülü Haber) 60 yıl hem ağabey-kardeş, hem de usta-çırak oldular

SURİYE'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/YPG mevzilerinden ateşlenen roketin isabet ettiği camide hayatını kaybeden terzi Muzaffer Aydemir'den (84) geriye sevgisi ve hoşgörüsü kaldı. Hem ağabeyini, hem de 60 yıllık ustasını kaybeden İzzet Aydemir (72), bunca yıl yanında çıraklık yaptığı Muzaffer Aydemir ile birlikte çalıştıkları iş yerinin kepenklerini açınca gözyaşlarına boğuldu. Kilisli terzi Muzaffer Aydemir, 22 yaşında dükkanını açınca, kendisinden 10 yaş küçük kardeşi İzzet Aydemir'i de kendisine çırak yaptı. Zaman içinde mesleğini en ince ayrıntılarına kadar öğretmesine rağmen ağabey ile kardeş ilişkisinin yanında, aralarındaki usta çırak ilişkisi de hiç bitmedi. Konfeksiyoncular çarşısının en eskileri olmalarının yanında Aydemir kardeşler, çarşının görüşü sorulan ağabeyleri oldu. Artık yaşları ilerleyen kardeşler, vakit geçirmek adına da olsa hiç aksatmadan her gün dükkanlarını açtı. Muzaffer Aydemir ile kardeşi İzzet Aydemir, son 4 yıldır da hiç elbise dikmedi. Muzaffer Aydemir, bundan aylar önce kardeşi İzzet'in öğretmen oğlu için bir takım elbise dikmeye başladı. Kendisine yine kardeşi İzzet yardım etti. Geçen çarşamba akşamı Afrin'deki terör mevzilerinden atılan roket, tarihi Çalık Camii'ne isabet etti. Akşam namazına gelen terzi Muzaffer Aydemir ile Suriyeli Tarık Tabbak (27) patlamada hayatını kaybetti. Aynı zamanda terör roketi Aydemir kardeşlerinin 60 yıllık usta çırak ilişkisini de bitirdi. Konfeksiyoncular çarşısının ağabeyi olan Muzaffer Aydemir'den geriye sevgisi ve hoşgörüsü kaldı. ELBİSE DE YARIM KALDI Yarım kalan takım elbise de artık İzzet Aydemir'e emanet. 60 yıl birlikte çalıştığı dükkanı açınca gözyaşlarına boğulan İzzet Aydemir, ağabeyiyle diktiği elbiseyi eline alıp, bitirme sözü verdi. İzzet Aydemir, "Bunu oğlum için dikiyorduk. Ceket kollarını bile yaptık ama yerine monte edemedik. Artık ben bu elbiseyi dikeceğim. Bunu yavaş yavaş tamamlayacağım. Ondan sonra da bu dükkan benim için bitti artık. Mesleğimi de bırakırım. Bana mesleğimi öğreten ağabeyimdi. 12 yaşında yanına aldı. Askerden geldim, beni yine bırakmadı. 60 yıl birlikte çalıştık. Bir gün olsun aramızda sesimizi dahi yükseltmedik. Hiç kavgamız olmadı, hep saygılı olduk" dedi. TERÖRÜ LANETLEDİ Kardeşinin ölümüne neden olan teröre lanet okuyan İzzet Aydemir, "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Yaşasın Türk milleti. Allah bayrağımızı eksik etmesin. Vatanıma göz dikenlerin gözünde kalsın. Kardeşim şehit oldu. Hepimiz şehit olmaya hazırız. Kardeşime üzülüyorum, ağlıyorum ama olsun canı sağ olsun" diye konuştu.