(Görüntülü Haber) 60 öğrenci Sarıkamış'a uğurlandı

SARIKAMIŞ Harekatı'nın 103'üncü yılı anma etkinliklerine katılmak Kayseri Lisesi'nden 55 öğrenci, 5 öğretmen Kayseri Garından okunan İstiklal Marşı ve dualarla uğurlandı. Kars Valiliği, Sarıkamış Kaymakamlığı tarafından yarın gerçekleştirilecek Sarıkamış Harekatı'nın 103'üncü yılı anma etkinliklerine katılacak 60 kişilik öğrenci ve öğretmenler Kayseri Gar'ından Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin katıldığı törenle Sarıkamış'a gönderildi. Düzenlenen etkinlikte Kuran-ı Kerim okunması ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "103 yıl önce ecdadımız dönmeyeceklerini bile bile bu ülkeyi bize güçlü şekilde bırakabilmek için canlarını seve seve feda ettiler" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ise Türkiye Cumhuriyetinin kolayına kazanılmamış bir ülke olduğunun önemine değinerek, şöyle devam etti: "7 düvel ile çarpışmışız. Ecdanımız vatanımız bizlerde kalabilmesi için, düşman çizmesi altında olmaması için elinden gelen her türlü fedakarlığı yapmıştır. Kayseri Lisemizin öğrencileri nasıl 1915'te Kurtuluş savaşında hiçbiri geri dönmeyeceklerini bile bile o yıl mezun vermeden şehit olmuşlar ise 90 bin şehidimizde Sarıkamış'ta geri dönmemişler. Bu vatanın kıymetini bilmemiz gerekir. Göreceğiniz yerler çok anlamlı ve önemli yerlerdir. Buranın hazzını duyun ve hissedin." Konuşmaların ardından Kayseri Garına gelen Sarıkamış trenine binen Kayseri heyeti okunan İstiklal Marşı ve dualarla uğurlandı.