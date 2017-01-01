(Görüntülü Haber) 6 yavru köpek soğuk havaya dayanamadı

KARS, () - DOĞU Anadolu bölgesinde özellikle gece saatlerinde etkili olan dondurucu soğuklar yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Gece saatlerinde uzun süre dışarıda kalmanın mümkün olmadığı Kars’ta Organize Sanayi Bölgesi’nde bir sokak köpeği, araba mezarlığında 7 yavrusunu korumaya çalıştı. Ancak, yavrulardan sadece 1'i hayatta kalabildi. Anne sokak köpeği açlıkla mücadele ederken son yavrusunun hayatta kalması ve soğuktan korunması için bulunduğu yerden kıpırdamadığı görüldü.