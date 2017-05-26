(Görüntülü Haber) 6 yaşındaki Dilek, otomobil altında öldü

Deniz TOKAT/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de annesiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen 6 yaşındaki Dilara Kaya otomobil altında yaşamını yitirdi. Kaza, dün gece Sümer Mahallesi Zeybek Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücü 31 yaşındaki Cihan Sezer yönetimindeki 54 FP 680 plakalı otomobil, annesi Döndü Kaya ile birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki Dilek Kaya'ya çarptı. Otomobil sürücüsü kaçarken kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Dilek Kaya'yı yakındaki özel hastaneye götürdü. Ancak doktorların tüm çabasına karşın Dilek Kaya yaşamını yitirdi. Kaçan sürücü 31 yaşındaki Cihan Sezer, polis tarafından Akhan Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.