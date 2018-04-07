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(Görüntülü Haber) 6 katlı binanın çatısında kemersiz çalıştı

Ayhan ACAR/BARTIN, () BARTIN'da, 6 katlı binada çatı işi yapan işçinin hiçbir önlem almadan tavanın kenarına kadar yanaşarak çalışması dikkat çekti. Aladağ Mahallesi'nde yer alan 6 katlı binanın çatısında çalışan işçinin...

Ayhan ACAR/BARTIN, () BARTIN'da, 6 katlı binada çatı işi yapan işçinin hiçbir önlem almadan tavanın kenarına kadar yanaşarak çalışması dikkat çekti. Aladağ Mahallesi'nde yer alan 6 katlı binanın çatısında çalışan işçinin hiçbir önlem almadan çalışması dikkat çekti. Binanın tavanının kenarına kadar yanaşan işçi tuğla örerken, güvenlik kemeri bulunmadığı görüldü. Bu durumu izleyen vatandaşlar yaşananları şaşkınlıkla izlerken, cep telefonları ile kaydetti.

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