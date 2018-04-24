Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta belediyeler ve çeşitli kamu kuruluşlarında 6 ay süreli geçici işte çalışmak isteyenler, başvuruların yapıldığı İŞKUR İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İŞKUR İl Müdürlüğü Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında il genelinde 715'i belediyelerde, 585'i kamu kurumlarında olmak üzere toplam bin 300 kişiyi işe alacağını duyurdu. İşçilerin maaş ve sigortaları İŞKUR tarafından karşılanacak programdan faydalanmak isteyenler İŞKUR İl Müdürlüğü'nde uzun kuyruklar oluşturdu. İŞKUR yetkilileri başvuru yoğun olunca, adayları sırayla içeriye aldı. Kuruma giren vatandaşlar, başvurularını yaparken, yetkililer işe alınacak kişilerin Mayıs ayının ilk haftasında noter huzurunda kura çekimi ile belirleneceğini bildirdi.
(Görüntülü Haber) 6 aylık iş için kuyrukta beklediler
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta belediyeler ve çeşitli kamu kuruluşlarında 6 ay süreli geçici işte çalışmak isteyenler, başvuruların yapıldığı İŞKUR İl Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İŞKUR...
24 Nisan 2018 Salı 15:07
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