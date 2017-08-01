(Görüntülü Haber) 58 kilo verdi hayatı değişti

İSTANBUL, ()? BAŞAKŞEHİR?DE yaşayan 33 yaşında bir çocuk annesi Gülten Demir?in azim öyküsü, ?Ben yapamam, zayıflayamam? diyenlere örnek oldu. Başakşehir Belediyesi?nin ücretsiz olarak vatandaşlarına sunduğu hizmetlerden fitness salonuna 1,5 sene önce kayıt olan Demir, toplam 58 kilo vererek hayatını değiştirdi. Güvercintepe Fitness salonuna gelerek hayatını değiştiren genç kadın, kendisine inanan antrenörüyle birlikte yaptıkları zayıflama programıyla 88 kiloya kadar düştü. Sporla birlikte yürüttüğü beslenme programıyla sağlıklı bir şekilde zayıflayan Demir, salonun diğer üyelerine de örnek oldu. ?HİÇBİR ZAMAN PES ETMEDİM, HAVLU ATMADIM VE 58 KİLO VERDİM? Doğumdan sonra kilo aldığını ve doktor kontrolünde uyguladığı diyet programlarını bıraktığı için kilosunun giderek arttığını kaydeden Demir, 145 kiloya ulaşınca arkadaşının tavsiyesiyle Başakşehir Güvercintepe Fitness Salonu?na geldiğini belirtti. Demir sözlerini zayıflama sürecini şöyle anlattı: ?Arkadaşlarımla 4-5 çaylarında hamur işi, tatlı ve tuzlu yiyerek 145 kiloya ulaştım. Daha sonra buraya yazıldım. Hocam bana ?Zayıflayacağına söz veriyor musun?? dedi. Ben de söz verdiğimi söyleyince birbirimize destek olacağımıza dair söz verdik. Hayatımdan tatlıları, tuzluları, işlenmiş gıdaları çıkardım. Artık şekerli bir şeyi içim almaz oldu. Sporlarımı düzenli olarak yaptım. Hiçbir zaman pes etmedim, havlu atmadım. Sporla birlikte diyet yapınca zayıflamaya başladım.? ?HİÇ KİMSE ZAYIFLAYACAĞIMA İNANMIYORDU? Ailesinin bile zayıflayacağına dair inancı olmadığını kaydeden Demir, ?Hocamdan başka kimse bana inanmadı. 1,5 yılda 88 kiloya indim. Kimse beni tanıyamadı. ?Sana ne olmuş böyle, nasıl zayıfladın, sırlarını bize de ver, biz de deneyelim? diyenler oldu. 75 kiloya kadar düşeceğim. Zayıflamayı bırakacağım ama sporu asla bırakmayacağım? diye konuştu. ?BENİM İÇİN AZİM DEMEK, GÜLTEN DEMEK? Demir?in kendisi için büyük anlam ifade ettiğini kaydeden Güvercintepe Fitness Salonu Antrenörü Sevda Kızılcıktaş, ?Benim için azim demek, Gülten demek? dediği spor salonu üyesi Demir?in zayıflama süreciyle ilgili şunları söyledi: ?Gülten geldiğinde umutsuz, bıkmış, yılmış ve usanmış bir haldeydi. Hiçbir şekilde kilo vereceğine inanmıyordu. Daha önce birçok diyet tecrübesinden çıkmış, o zamanın popüler diyet listelerini uygulamış, bir yerde yine pes etmiş ve verdiği kiloları fazlasıyla geri almıştı. Onun umutsuzluğu beni çok üzdü. ?Ben bu kiloyu vermek ve sağlıklı hayatıma geri dönmek istiyorum? dedi. Ben de ?Sana inanıyorum, güveniyorum? dedim ve birbirimize söz verdik. Her bulduğunu yemektense kendini frenlemeyi, günde 6 öğün beslenmeyi, 3 litre su içmeyi, kızartma, şekerleme ve hamur işi yemek yerine sezonun meyve ve sebzelerini yemeyi tercih etti. Zorlandığı yerler oldu. Ağır fitness programları uyguladık. Hiçbir zaman sporunu aksatmadı. Kar, yağmur, kötü hava koşulları onu engelleyemedi. Artık o sporu ve beslenmeyi hayatına adapte etti. Onu gören diğer üyeler de heveslendi ve onlar da Gülten?e gıpta ile bakıp, sporlarını aksatmadan devam ediyorlar.?