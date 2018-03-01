(Görüntülü Haber) 53 yıldır kaportacılık yapıyor

Mesut MADAN BURDUR, () BURDUR'da ilkokulu bitirdikten sonra çırak olarak kaportacılığa başlayan 66 yaşındaki Ahmet Özmen, 53 yıldır Küçük Sanayi Sitesi'nde aralıksız mesleğini sürdürüyor. Meslek hayatı boyunca 10'dan fazla çırak yetiştirdiğini söyleyen Özmen, Şimdi çıraklık işi bitti. Hiç çırak yok diyerek çırak yetişmemesinden yakındı. Yeşilova'ya bağlı Çeltek köyünde 1965 yılında ilkokulu bitirdikten sonra Burdur Sanayi Sitesi'ne bir kaportacıda çıraklığa başlayan Ahmet Özmen, 6 yıl İstanbul'da çalışmaya gittikten sonra tekrar Burdur'a dönerek mesleğini devam ettirdi. Yıllardır da Burdur'daki dükkanında kaportacılık yapan Ahmet Özmen, kentte bu mesleği yapan en eski ustalardan biri oldu. 'BU İŞİ YAPAN EN YAŞLI BENİM' Ahmet Özmen, mesleğine başladığında 5 yıl Burdur'da çalıştığını daha sonra İstanbul'a gittiğini ve burada 6 yıl kadar kaportacılığa devam ettiğini aktardı. Ardından Burdur'a döndüğünü anlatan Özmen, 53 senedir bu zanaata devam ediyorum. Şu anda Burdur Küçük Sanayi Sitesi'nde bu işi yapan en yaşlı benim dedi. 'ÇIRAKLIK İŞİ BİTTİ' Meslek hayatı boyunca 10'dan fazla çırak yetiştirdiğini ve bunların bazılarının sanayide mesleklerine devam ettiğini kaydeden Özmen, Şimdi çıraklık işi bitti. Hiç çırak yok. 10'dan fazla çırak yetiştirdim ama şimdi çırak yetişmiyor. Eskiden ilkokuldan çıktımı geliyordu. Şimdi çocuklar kaç yaşında okulu bitiriyor. O saatten sonra da mesleğe yönelmesi zor oluyor diye konuştu. 'BİZ KURTULDUK AMA GELECEK NESLİN İŞİ ZOR' Mesleğin çırak yetişmemesi nedeniyle ölme noktasına geldiğini vurgulayan Özmen, şöyle dedi Çırak olsaydı meslek devam ederdi ama çırak olmayınca meslek ölüyor. Herkes kendi ailesinden çırak yetiştirmeli. Çırak yetişmeyince bu meslek ölüyor. Sabah 8'den akşam 5'e kadar dükkanda çalışıyorum. Akşam 5'e kapatacağım diye bir şey yok. İş olursa çalışmaya devam ediyorum. 66 yaşında çalışmaya devam ediyorum. Allah sağlık verdiği müddetçe çalışmaya devam edeceğim. Biz kurtulduk ama gelecek neslin işi zor sanayide. İş, Alman usulüne dönecek, herkes kendi işini kendisi yapacak.