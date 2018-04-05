Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...

(Görüntülü Haber) 52 üniversite, öğrencilerle buluştu

Hasan DEMİRBAŞ-Kamera Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,() Antalya'da düzenlenen 18'inci Üniversite Tanıtım ve Eğitim Fuarı, çok sayıda öğrencinin katılımıyla başladı. Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş'nin (ANFAŞ) Kaleiçi...

Hasan DEMİRBAŞ-Kamera Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,() Antalya'da düzenlenen 18'inci Üniversite Tanıtım ve Eğitim Fuarı, çok sayıda öğrencinin katılımıyla başladı. Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş'nin (ANFAŞ) Kaleiçi Rotary ile düzenlediği Yüksek Öğretim ve Tanıtım Günleri (YÖTGEF), Cam Piramit Sabancı Kongre Merkezi'nde başladı. 52 üniversitenin katıldığı tanıtım günlerinde akademi dünyası, öğrencilere kendilerini tanıtıyor. Etkinliğe öğrencilerin yanı sıra aileler de ilgi gösteriyor. 20 BİN ÖĞRENCİ BEKLENİYOR Kaleiçi Rotary Kulübü Dönem Başkanı Prof. Dr. Atilla Ramazanoğlu, etkinliğe Türkiye'deki üniversitelerin yanı sıra Almanya ve KKTC'den de üniversitelerin katıldığını aktardı. Prof. Dr. Ramazanoğlu, Amacımız üniversitelerle öğrencileri bir araya getirip doğru üniversite ve meslek seçmelerine yardımcı olmak. Ortalama 20 bin öğrencinin buraya gelmesini bekliyoruz dedi. ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTELERİ TANIYOR Fuarı gezen öğrencilerden Atilla Koray, Üniversiteleri araştırmak için geldim. Birçok bilgi alabiliyoruz, tanıtım broşürleri de var. Hukuk okumayı istiyorum dedi. Merve Yılmaz da seneye üniversite sınavına gireceğini, ancak şimdiden hazırlıklara başladığını dile getirdi. Yılmaz, Üniversiteleri inceliyorum. Hangi üniversite bana daha faydalı olur diye araştırıyorum. Fuarı yararlı buldum diye konuştu. 3 GÜN AÇIK OLACAK Akademisyenlerin meslek ve eğitim konularında konferanslar düzenleyeceği tanıtım günlerinde, nano teknoloji, tıp ve mühendislik, sınava hazırlanma ve seçim kararları, burs gibi konular konferanslarda işlenecek. Katılımın ücretsiz olduğu fuar 3 gün boyunca 10.00 ile 17.30 saatleri arasında açık olacak dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314