Bülent DİKTEPE SAFRANBOLU(Karabük), () Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kanuni Ortaokulu öğrencileri, Mehmetçiğe destek için 'ay yıldız' ı oluşturup 'Dua' adlı şiiri okudu. Kanuni Ortaokulu öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Mehmetçiğe destek amacıyla okul bahçesinde toplandı. Bahçe korkuluklarına 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' pankartı asıldı. 511 öğrenci, öğretmenlerinin komutuyla birlikte tek sıra halinde koşar adım yürüyüp 'ay yıldız' ı oluşturdu. Hep bir ağızdan 'Dua' adlı şiiri okuyan öğrenciler ellerindeki Türk bayraklarını salladı.
(Görüntülü Haber) 511 öğrenci ay yıldızı oluşturdu
Bülent DİKTEPE SAFRANBOLU(Karabük), () Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Kanuni Ortaokulu öğrencileri, Mehmetçiğe destek için 'ay yıldız' ı oluşturup 'Dua' adlı şiiri okudu. Kanuni Ortaokulu öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında...
24 Mart 2018 Cumartesi 17:44
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.