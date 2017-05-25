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(Görüntülü Haber) 50 yıllık mezunlar, ikinci diplomalarını aldı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, () - İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'ndeki Ankara İlköğretim Okulu mezuniyet törenine, okuldan 50 yıl önce mezun olan öğrenciler de katıldı. Yeni mezun olan çocuklarla birlikte sembolik mezuniyet belgelerini alan 50 yıllık...

Mehmet GÜNEY/İZMİR, () - İZMİR'in Karşıyaka İlçesi'ndeki Ankara İlköğretim Okulu mezuniyet törenine, okuldan 50 yıl önce mezun olan öğrenciler de katıldı. Yeni mezun olan çocuklarla birlikte sembolik mezuniyet belgelerini alan 50 yıllık mezunlar, törende duygu dolu anlar yaşadı.

Ankara İlköğretim Okulu'nun mezuniyet töreni bugün akşam saatlerinde okulun bahçesinde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene; Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bahattin Gengörü, Ankara İlköğretim Okulu Müdürü Selim Gökse Ayık, yeni mezun olan çocuklar ve velilerin yanı sıra, 1967 yılında aynı okulun 5A sınıfından mezun olan eski öğrenciler de katıldı. Sembolik mezuniyet belgelerini Karşıya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bahattin Gengörü'nün elinden alan 50 yıllık mezunlar, duygu dolu anlar yaşadı. 

Çocukluklarının çok güzel geçtiğini söyleyen eski mezunlardan Çiğdem Gökkaya, "Çok heyecanlıyım. Sanki o yıllara dönmüş gibiyim. Arkadaşlarımı gördüğüm için çok mutluyum. Geçen yıllar acısıyla tatlısıyla güzel geçti. Çocukluğumuz çok güzel geçti. Burada olmaktan çok mutluyum" dedi.

Öğrencilik yıllarında, okuldan arta kalan zamanlarda simit satarak ailesine destek olduğunu söyleyen ve yaptığı şakalarla arkadaşlarını güldüren Mustafa Harun Gürsoy, "Hiç zaman geçmemiş gibi algılıyorum. Sanki hala şuradayım. Şu köşede simit satıyordum ben. O zaman birilerine veresiye simit verdim. Aralarından bazıları o simitlerin parasını hala vermedi biliyorum. Burada kimin borcu olduğunu biliyorum ve o simit paralarını bugün tahsil edeceğim" dedi.

Tören, çocukların yaptığı dans gösterilerinin ardından mezuniyet belgelerini almasıyla son buldu. 

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