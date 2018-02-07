(Görüntülü Haber) 50 yaşındaki kadın aile bütçesine katkı için simit satmaya başladı

ZONGULDAK'ta yaşayan Nihal Çiftçi (50), aile bütçesine katkıda bulunmak için simit satıyor. Evli ve 2 çocuk annesi Nihal Çiftçi, eşinin işlettiği büfede işleri iyi gitmeyince aile bütçesine destek olmak istedi. Simit satmaya karar veren Çiftçi, bugün sepetini alarak kentin en işlek caddesi Gazipaşa'da simit satmaya başladı. Caddede dolaşan Nihal Çiftçi, "Sıcak simit", "Simitlerim var" diye bağırarak satış yapmaya çalıştı. Çiftçi, ilk gününde sepetindeki simitlerin büyük çoğunluğunu sattığını söyledi. Maddi olarak zorlandıkları için simit sattığını anlatan Nihal Çiftçi, "Büfemiz var. Büfe zarar ediyor. Zarar edince ben de böyle simit satmaya karar verdim. Bugün ilk günüm. Dolaşıyorum, ilk günümde bayağı sattım. Bayan simitçi olduğum için bazıları tebrik ediyor, gurur duyuyorlar. Kadınlar da güzel tepkiler veriyor. 'Helal olsun' diyorlar" dedi.