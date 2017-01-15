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(Görüntülü Haber) 5 günde iki kişiyi boğulmaktan kurtardı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde tekneden başka bir tekneye atlarken suya düşüp boğulma tehlikesi geçiren Ahmet Keskin'i 26 yaşındaki Yalçın Durmuş kurtardı. Durmuş, 5 gün önce de denize...

Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), () - ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde tekneden başka bir tekneye atlarken suya düşüp boğulma tehlikesi geçiren Ahmet Keskin'i 26 yaşındaki Yalçın Durmuş kurtardı. Durmuş, 5 gün önce de denize atlayıp intihar girişiminde bulunan 57 yaşındaki İbrahim Öztürk'ü kurtarmıştı. Olay, dün öğle saatlerinde Orhanlar Mahallesi Bozahane Mevkii'nde meydana geldi. Tekneden tekneye atlarken denize düşen Ahmet Keskin, suda çırpınmaya başladı. Bu sırada sahilde bulunan Yalçın Durmuş, boğulma tehlikesi geçiren Keskin'i fark edip, suya atladı. Durmuş, yüzerek yanına ulaştığı Ahmet Keskin'i tekneye bindirerek kıyıya çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Keskin, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Yalçın Durmuş'un Ahmet Keskin'i kurtarma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. 5 GÜN ÖNCE DE HAYAT KURTARMIŞTI Yalçın Durmuş, geçen 9 Ocak'ta intihar etmek amacıyla denize atlayan İbrahim Öztürk'ü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Mücahit Yavuz'la birlikte kurtarmıştı. Hayat kurtardığı için mutlu olduğunu belirten Yalçın Durmuş, "Sahil kenarında iken bir ses geldi. Tekneye atlayayım derken dengesini kaybedip düşmüş. Ben hala milleti şaka yapıyor zannediyorum. Arkamı dönünce adamın boğulmak üzere olduğunu fark ettim. Gittik, kurtardık. Diğer olayda da şans eseri denk geldi. Bize denk geliyor, anlamadım" dedi.

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