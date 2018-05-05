(Görüntülü Haber) 5 çocuk annesinin cinayet sanığına verilen ceza fazla bulundu

Hümeyra PARDELİ ERZURUM, () ERZURUM'da evli sevgilisi 5 çocuk annesi Hanım Çakmak'ı (32) 12 yerinden bıçakladıktan sonra iş makinesi altına atan Lokman Serçeoğlu'na (31) 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği müebbet hapis cezasını Yargıtay, fazla buldu. Yargıtay, Hanım Çakmak'ın sevgilisini iteklemesi, tokat atması ve hakaret etmesinin haksız tahrik sayılmasını istedi. Olay, 17 Mart 2015 günü, merkez Palandöken İlçesi'ne bağlı Solakzade Mahallesi, Şifa Sokak'ta meydana geldi. Lokman Serçeoğlu, cep telefonu ile dışarı çıkmasını evli sevgilisi Hanım Çakmak ile sokakta buluştu. Aralarında çıkan tartışma üzerine Serçeoğlu bıçakla Hanım Çakmak'ı ağır yaraladı ve iş makinesinin önüne itti. Kadın olay yerinde ölürken, evinde yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanan Serçeoğlu hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Serçeoğlu da Hanım'ın eşi olan Hamza Çakmak üzerine kayıtlı çocukları Y.B. ve Y.Z.'nin kendi soyadını alması için 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesine başvurdu. 'KIZIMI 12 YERİNDEN BIÇAKLAYIP, 30 METRE SÜRÜKLEDİ' 1'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Hanım Çakmak'ın babası Fazlı Çelik, taksi şoförlüğü yapan Lokman Serçeoğlu'na dönerek, Bu cani, kızımın kalbine 12 bıçak saplıyor, sonra 30 metre sürükleyip iş makinesinin altına atıyor. Bu nasıl bir canavarlık izah edin bana İnsanı ancak Allah ve devlet öldürebilir. Topluma çıkamıyorum, namusum yerlerde çiğnendi dedi. 'KİMSE BENİM İSMİMLE OYNAYAMAZ' Hanım Çakmak ile 2010 yılında çalıştıkları huzur evinde tanıştıktan sonra ilişkilerinin başladığını ifade eden Serçeoğlu, namusunu temizlediğini savundu. Serçeoğlu Hacı amcaya sorum olacak. Olay esnasında benim yanımda mıydı, 30 metre sürükledi diyor Ben utandığımdan ihaneti söyleyemedim. Senin namusun ayaklar altına serilmedi, benim namusum serildi. Kimse benim ismimle oynayamaz. Benim namusum yerlere düştü, ben de namusumu temizledim. Olay yerine tasarlayarak gitmem söz konusu değil. Sadece konuşmak için gittim. Hanım Çakmak aşırı yalanlarla üstüme gelince kendimi tutamadım ve olan oldu. Mahkemeye takım elbiseyle gelmemin sebebi indirim alabilmek niyeti değildir. Makamınıza ve huzurunuza duyduğum saygıdan dolayıdır. Hanım Çakmak'ın babasından özür diliyorum, ellerinden öpüyorum. Hanım'ı seviyordum, iki çocuğumuz var. O bir gün öldü, ben her gün öleceğim. Yaptığım hatadan dolayı pişmanım diye konuştu. MAHKEME HAKSIZ TAHRİK UYGULAMADI Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 12 Kasım 2015'de yapılan karar duruşmasında Lokman Serçeoğlu, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Hazırlanan gerekçeli kararda, sanık ile maktül arasında cep telefonu ile olaydan önce ve olayın olduğu güne kadar sık sık mesajlaşma ve karşılıklı görüşme yapıldığı vurgulandı. Savunmalarında Hanım Çakmak'ın kendisine olay günü küfür edip tokat attığını ileri süren Lokman Serçeoğlu için haksız tahrik uygulanmadığına işaret edilen kararda, şöyle dedi Maktülün kendisini yalancı olmakla suçladığı, bunun üzerine maktülün küfredip, kendisini iteklemesi üzerine kendisinin de bir anda sinirlenerek üzerinde taşıdığı bıçağı çıkardığını ve vurduğunu, ilk vuruşundan sonrasında hatırlamadığını savunmuş ise de sanığın kardeşi İsmail Serçeoğlu'nun maktülün öldürmesinin sebebi olarak ihanetini gerekçe olarak gösterdiği, maktülün tokat attığının tanıklar tarafından gözlemlenmemesi, maktüle 12 adet öldürücü mahiyette olduğu ve sanığa göstermiş olduğu küfür ya da tokat şeklindeki eylemlerin uzun süredir birliktelik yaşadığı bir bayana karşı göstermesi gereken bir tepkinin çok ötesinde olduğu dikkate alındığında maktulden kaynaklanan haksız bir eylem olmadığı kabul edilmiştir. KATİLİNİ 'ÖMRÜM' DİYE KAYDETMİŞ Hanım Çakmak'ın cep telefonunda Lokman Serçeoğlu'nun 'Ömrüm' diye kayıtlı olduğuna işaret edilen 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi kararında, Lokman Serçeoğlu'na iyi hal indirimi de uygulanmadığı belirtildi. Serçeoğlu'nun 112 veya 155'i aramayıp olay yerinden kaçtığına dikkat çekilen kararda, Bir başka kişi ile evli ve çocuklu olduğunu bildiği halde onunla uzun süre gayri meşru ilişki içerisine girmiş olan, kovuşturma aşamasında da samimi bir şekilde pişmanlık duymak yerine maktul yakınlarına karşı tehdit boyutuna ulaşacak şekilde agresif ve tepkisel davranışlar içerisine giren sanık lehine taktiri indirim maddesinin uygulanmasına gerek duyulmamıştır. YARGITAY FAZLA CEZA VERİLMİŞ Kararın temyiz edilmesinin ardından dosya Yargıtay 1'nci Ceza Dairesinde incelendi. Yargıtay, sanığın kollukta sıcağı sıcağına verdiği ilk ifadesinde maktülü, kendisine hakaret etmesi, montunun yakasından tutarak iteklemesi ve tokat atması nedeniyle sinirlenerek öldürdüğünü hatırlattı. Yerel mahkemenin, aksi ispat edilmeyen sanık beyanına itibar etmeyerek TCK'nın 29'uncu maddesi uyarınca asgari oranda haksız tahrik indirimi yapılması gerektiği gözetilmeden uluşa uygun düşmeyen gerekçeler ve yanılgılı değerlendirme yaptığı bildirildi. Haksız tahrik hükümlerini uygulamayan mahkemenin fazla ceza verdiğini belirten Yargıtay kararı bozdu. Kararı bozarak yerel mahkemeye gönderen 1'nci Ceza Dairesi cezanın düşürülmesini istedi.