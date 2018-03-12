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(Görüntülü Haber) 41 ilden 450 doktor, İstiklal Marşı'nı seslendirdi

İSTİKLAL Marşı'nın kabulünün 97'nci yıl dönümünde 41 ilden 450 doktor İstiklal Marşı'nın her bir ayrı ayrı dizesini okudu. Klip haline getirilen çalışma sosyal medyada ilgi gördü. Tokat'ın Zile ilçesinde aile hekimi olarak görev...

İSTİKLAL Marşı'nın kabulünün 97'nci yıl dönümünde 41 ilden 450 doktor İstiklal Marşı'nın her bir ayrı ayrı dizesini okudu. Klip haline getirilen çalışma sosyal medyada ilgi gördü. Tokat'ın Zile ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan, Doktorlar Kulübü Başkanı Bilal Öztürk, yaklaşık bir ay önce sosyal medyadan Türkiye'nin çeşitli illerinde görev yapan meslektaşlarına ulaştı. 41 ilden 450 doktora ulaşan Öztürk, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının her bir dizesini doktor arkadaşlarına dağıtarak, okuyup videoya kaydetmelerini istedi. Doktorlar, bulundukları kentlerin önemli yerlerinde sağlık çalışanları ile birlikte dizeleri okudu. Anıtkabir, Peribacaları, Mevlana Müzesi gibi alanlarda çekilen görüntüler Öztürk'e ulaştırıldı. Öztürk, meslektaşlarından gelen video kayıtlarını klip haline getirdikten sonra sosyal medyada yayınladı. Klip kısa sürede ilgi gördü. İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'nci yıl dönümü dolaysıyla klibi hazırladıklarını belirten Bilal Öztürk, "450 doktorumuza, sağlık çalışanlarının desteğiyle İstiklal Marşı'mızın birer dizesini okuttuk. Güzel bir çalışma oldu. Bizler doktorlar olarak her zaman devletimizin yanındayız" dedi.

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