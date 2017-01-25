Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL Fatih'te, sevgilisinden olan 40 günlük bebeğini denize attığını ileri süren S.T. gözaltında tutulduğu polis merkezinden çıkarılarak sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
(Görüntülü Haber) 40 GÜNLÜK BEBEĞİNİ DENİZE ATAN KADIN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ (2)
Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL Fatih'te, sevgilisinden olan 40 günlük bebeğini denize attığını ileri süren S.T. gözaltında tutulduğu polis merkezinden çıkarılarak sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
25 Ocak 2017 Çarşamba 18:51
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