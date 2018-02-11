(Görüntülü Haber) 4 yıl ömür biçilen minik Azra'nın 5'inci yaşı kutlandı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, 1 yaşındayken enzim eksikliği teşhisi konulan ve en fazla 4 yıl yaşayacağı öngörülen minik Azra'nın 5'inci yaş günü kutlandı. Anne Derya Cunduz, “Azra, yaşamak için direniyor" dedi.



Antalya'da Mehmet- Derya Cunduz çifti, 4 yıl önce kız bebek sahibi oldu. Azra adını verdikleri çocukları 1 yaşındayken, bir gece çığlıkla uyanınca çift, kızlarını hastaneye götürdü. Yapılan tetkiklerde minik Azra'ya, milyonda bir görülen ve tedavisi henüz bulunmayan tay-sachs (enzim eksikliği) hastalığı teşhisi konuldu. Doktorlar, aileye minik kızlarının yalnızca 5 yaşına kadar yaşayabileceğini, bu hastalığın Azra'yı yavaş yavaş ölüme götüreceğini söyledi. Minik Azra, geçen yıllar içinde oturma, konuşma, duyma ve ağızdan beslenmenin yanı sıra görme yetisini de kaybetti. Azra, midesinden beslenirken, tükürükleri ise özel cihazdan uzatılan hortumla ağzından alınıyor.



'MAKİNEDEN AYIRDIĞIMIZDA HAYATINI KAYBEDER'



Tamamen hareketsiz ve yatağa bağlı yaşayan Azra'nın her doğum günü ise büyük neşeyle kutlanıyor. Azra, bugün 5'inci yaşına adım atarken, Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi Toros Caddesi üzerindeki kafede doğum günü kutlaması yapıldı. Cunduz çifti, minik kızları Azra'nın yeni yaşını yakınlarıyla birlikte kutladı. Üzerine Azra'nın fotoğrafını bastırdıkları yaş pasta hazırlatan çift, mumu birlikte söndürdü. Çift, Azra'nın ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastaların bir an önce iyileşmesini diledi.



Azra'yı kaybetme korkusuyla artık yüz yüze geldiklerini belirten Derya Cunduz, “Doktorlar, en fazla 4 yaşına kadar yaşar, demişti. Bu sene Azra, yoğun bakıma yattı. Şu anda cihazla yaşıyor. Azra, yaşamak için direniyor. Azra'nın bazı medikal ihtiyaçları var karşılamakta zorlanıyoruz. Devletimizden destek bekliyoruz. Makineden ayırdığımızda hayatını kaybeder" dedi.