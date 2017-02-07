(Görüntülü Haber) 4 kiloluk çupra tezgahta ilgi gördü
KASTAMONU'nun İnebolu İlçesi'nde bir balıkçının ağına takılan 4 kiloluk çupra balığı tezgahta ilgi gördü. İnebolu'da Özlüce Köyü Mevkii'nde kıyıda ağ atan bir balıkçı, 4 kiloluk çupra balığı yakaladı. Çupra, ilçe merkezindeki...
07 Şubat 2017 Salı 19:20
KASTAMONU'nun İnebolu İlçesi'nde bir balıkçının ağına takılan 4 kiloluk çupra balığı tezgahta ilgi gördü. İnebolu'da Özlüce Köyü Mevkii'nde kıyıda ağ atan bir balıkçı, 4 kiloluk çupra balığı yakaladı. Çupra, ilçe merkezindeki balıkçı tezgahında kilosu 65 liradan satışa çıkarıldı. Normal çupra balıklarından oldukça büyük olan balık, ilgi gördü. Balıkçı tezgahında çalışan Can Bağlan, yıllardır Karadeniz'de bu kadar büyük çupra görmediğini söyledi. Can Bağlan, "Aslında çupranın vatanı Akdeniz ve Ege'dir ama Karadeniz'e kaçmış ve burada büyümüş. Uzun yıllardır bu işi yapıyorum ilk defa Karadeniz'de bu kadar büyük bir çupra gördüm" dedi.
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