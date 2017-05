(Görüntülü Haber) 4 Katlı evde film gibi soygun

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,() Florya'da 4 katlı bir eve kargocu kıyafetleriyle gelip ev sahibi kadını ellerinden kelepçeyle elbise dolabının askısına bağlayıp, daha sonra evdeki gizli kasadaki 50 bin dolar nakit para ile 250 bin dolar değerinde ziynet eşyasını gasp ederek kaçan 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında olay sırasında gaspçılara kapıyı açan ve polise “Beni yumrukla bayılttılarö şeklinde ifade veren evin Moldova uyruklu hizmetçisinin bulunduğu öğrenildi. Olaydan sonra ellerinde gasp ettikleri eşya ve paralarla kameralar tarafından görüntülenen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. ELLERİNDEN ELBİSE ASKISINA BAĞLAMIŞLAR Bakırköy, Florya'da 9 Mayıs 2017'de polise başvuran İşadamı M.E.(45) ile eşi E.E.(39) evlerine gelen ve üzerlerinde kargocu kıyafeti bulunan iki kişi tarafından bıçak tehdidi ile gasp edildiklerini söyleyerek şikayetçi oldu. Olay sırasında evde bulunan E.E. poliste verdiği ifadesinde “Kapı çalınca, hizmetçiyi açması için gönderdim. Kısa bir süre sonra girişte gürültüler oldu. Ne olduğunu anlamaya çalışırken üzerlerinde kargocu kıyafeti bulunan ve yüzlerinde maskeleri olan iki kişi ortaya çıktı. Beni zorla yatak odasına götürdüler. Elbise dolabının içine soktular. Ellerimden plastik kelepçeyle elbise askısına bağladılar. Orada yaklaşık 10-15 dakika kaldım. Daha sonra bahçıvanımız Z.A. beni gelerek kurtardı. Dışarı çıktığımda yatak odasında bulunan gizli kasanın açıldığını ve içinden 50 bin dolar nakit para ile yaklaşık 250 bin dolar değerinde ziynet eşyası çalındığını gördüm" dedi. EVİN HİZMETÇİSİNDEN ÇELİŞKİLİ İFADELER Öte yandan olay sırasında evde bulunan hizmetçi Olesea C. polislere verdiği ifadesinde “Kapıyı kargocu olduklarını söyleyince açtım. Aniden üzerime yürüyüp bana yumruk attılar. Bayılmışım. Ne olduğunu hiç hatırlamıyorum" şeklinde ifade verdi. Polis hizmetçinin ifadesinde bazı çelişkiler tespit etti. KAÇARKEN KAMERALAR GÖRÜNTÜLEMİŞ Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olaydan sonra geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis güvenlik kameralarını kullanarak iki şüphelinin, çaldıkları para ve ziynet eşyalarıyla birlikte bir araca binerken görüntülerine ulaştı. Plakası tespit edilen ve kiralık olduğu öğrenilen aracın izini süren dedektifler kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerinin tespit etti. Şüphelilerin mağdurlar arasında bulunan evin hizmetçisiyle bağlantıları tespit edildi. OPERASYON YAPILDI Bu gelişmelerin ardından polis 16 Mayıs 2017 tarihinde operasyon için düğmeye basıldı. Olayı gerçekleştiren Yalçın O.(37), Murat K.(34) ile onlara yardım ve yataklık yapan Mustafa K.(27), Bulgaristan uyruklu Mihail F.B.(58), Moldova uyruklu Iuri C.(40) ve evin hizmetçisi Olesea C.(32)'yi gözaltına aldı. GASP EDİLEN 200 BİN LİRA DEĞERİNDE 3 SAAT BULUNDU Polis şüphelilerin kaldığı yerlerde yaptığı aramada bir elektrik kutusunun içine gizlenmiş evden gasp edilen 200 bin lira değerinde üç adet erkek saati ile bir miktar ziynet eşyası ele geçirildi. 4'Ü TUTUKLANDI Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yalçın O., Murat K., Iuri C. ve Olesea C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.