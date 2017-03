(Görüntülü Haber) 4- Işık: Her an PYD'nin tepesine TSK'nın öldürücü darbesi iniyor

ONLAR DÜZ KOŞTU, BİZ ENGELLİ KOŞTUK Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ak Parti İl Kadın Kolları'nın istişare toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Işık, rakiplerine karşı hep engelli koştuklarını belirterek, "Şimdi yeni bir yarışa giriyoruz. Yeni bir halk oylaması için sahaya indik. Tabi bugüne kadar her seçimimiz bizim için zor oldu, kolay olmadı. Ak Parti'nin durumu bir taraftan rakipleri düz koşu yaparken, aynı rakiplerle aynı pistte engelli kolu yapan atletlere benziyor. Rakiplerimizin önünde yok. Onlar düz koşacaklar, biz ha bire engelli koşacağız. Partimizi kurduğumuz günden bugüne kadar hep engelli koşuyoruz. 2003 seçimlerine giriyoruz genel başkanımıza milletvekili adayı olamama engelini getirdiler. 2007 seçimlerine giderken cumhurbaşkanını meclise seçtirmediler. 2008'de partimize kapatma davası açtılar. 2014 belediye seçimlerine gideceğiz, bir sözde yolsuzluk ile FETÖ'nün bir operasyonuyla karşı karşıya kaldık ve o süreçte seçime gittik. Ama teşkilatlarımızın o üstün gayreti, milletimizin oynanan oyunu çok net olarak idrak etmesi sayesinde bütün bu engelleri aştık. Onlar düz koştu, biz engelli koştuk. Ama kim kazandı? Her zaman Ak Parti kazandı" dedi. BU İŞİ SEZONLUK ZANNEDİYORLAR CHP'nin kampanyasını eleştiren Işık, şöyle konuştu: "Sayın Kılıçdaroğlu ne diyor? 'Aman olumsuz konuşmayın, aman negatif siyaset yapmayın' Sen zaten hayır kampanyası yürütmekle negatif siyaset yapıyorsun. Dünyanın öbür ucundan Şili'den kampanya uzmanı getirmişler. Memlekette bu işleri bilen kalmadı ya. Adam 1 hafta bunları izlemiş. 1 hafta sonra şaşkınlığını gizleyememiş diyor ki 'Ben CHP'nin ne vaat ettiğini hala anlayamadım. Niye hayır dediklerini de anlayamadım. CHP'nin ne dediğini biz bu güne kadar anlayamadık ki sen anlayasın? Niye? Bunlar siyaseti seçimden seçime zannediyorlar. Zannediyorlar ki kampanya başlayınca siyaset yaparız, kampanya bitince keyfimize bakarız. Bu işi sezonluk zannediyorlar." İSTİKRAR ORTAMI OLMASAYDI PYD KORİDORU BİRLEŞTİRİRDİ Bakan Işık istikrarın önemine değinerek, "Böyle bir coğrafyada Türkiye için istikrar ekmek kadar, su kadar, hava kadar önemlidir. Şu an da Türkiye istikrarı yakalamasaydı bu kadar belayla aynı anda mücadele edebilir miydi? Size çok samimi olarak söyleyeyim eğer Türkiye Fırat Kalkanı kararını alamasaydı, Türkiye'nin istikrarı olamasaydı, koalisyonlar birbiriyle böyle bir istikrar ortamı olmasaydı, bugün PYD koridoru alttan birleştirmiş olurdu. Türkiye çok daha uzun bir belaya, daha büyük bir belaya mücadele etmek zorunda kalırdı" diye konuştu.