(Görüntülü Haber) 39. Uluslararası TRT Çocuk Şenliği Nevşehir’de yapılacak

Sinan KORKMAZER /NEVŞEHİR,) TÜRKİYE Radyo Televizyon Kurumu(TRT) tarafından düzenlenecek 39. Uluslararası Çocuk Şenliği bu yıl Nevşehir'de gerçekleştirilecek. Nevşehir'in tanıtımını etkin bir şekilde sağlayacak müjdeyi Nevşehir Valisi İlhami Aktaş ve Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, düzenledikleri basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdular. Nevşehir Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen basın toplantısının açılışında konuşan Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, her yıl TRT tarafından aralıksız olarak gerçekleştirilen ve oldukça geniş yankı uyandıran TRT'nin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlediği Uluslararası Çocuk Şenliği'nin 39. Sunun Nevşehir?de yapılacak olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.Vali Aktaş, böylesine önemli uluslararası etkinliğin Nevşehir'e önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek , turizmin sıkıntılı olduğu böyle bir süreçte bu tip bir organizenin bölge turizminin de gelişimine ciddi yararlar sağlayacağını ifade etti. Vali Aktaş,hali hazırda 30 ülkeden 500 ü aşkın çocuğun yanı sıra çok sayıda eğitmen ve çok sayıda gazetecinin de katılacağı TRT Uluslararası Çocuk Şenliğine önümüzdeki süreçte katılımcı sayısının da artabileceğinin TRT yöneticileri tarafından kendisine iletildiğini dile getirerek, 11-21 Nisan 2017 tarihleri arasındaki 10 günlük etkinliğin her gün TRT tarafından kendine bağlı kanallar tarafından da 1.15 saatlik süre ile her gün canlı olarak tüm dünyaya aktarılacağını söyledi. Vali Aktaş: ' 39. Uluslararası Çocuk Şenliği, öyle inanıyorum ki bölgemizdeki turizmdeki durgunluğu sona erdirecek ve bölgemizin tanıtımını etkin bir şekilde gerçekleştirecektir. Bölge turizmcilerimizin de böyle bir fırsatı çok iyi değerlendireceklerine inanıyorum. Bu konuyu kamuoyuna aktarma ve bu çalışmada yer alacak arkadaşlarımızla bir araya geldik. Böyle bir organizasyon beni gerçekten heyecanlandırdı. Bu şenliği etkin bir şekilde gerçekleştirmek için hepimize görevler düştüğüne inanıyorum. 'dedi. Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'de TRT'nin bu yıl 39. Uluslararası Çocuk Şenliği'ni Nevşehir'de yapılması kararı ile büyük bir heyecan yaşadığını söyledi. 2005 yılında Nevşehir Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen Uluslararası Yerel Yönetimler Dünya Barış Konferansı'nın ardından Nevşehir'de gerçekleştirilecek 2. Büyük organizasyonda yer alabilmenin mutluluğunu yaşayacaklarını aktaran Ünver ' TRT'nin 39. Uluslararası Çocuk Şenliği'nin Nevşehir'de yapılacak olmasının mutluluğu içerisindeyim. Bu oldukça ciddi bir organizasyon ,Nevşehir Belediyesi olarak da önemli oranda bir bütçe ile bu organizasyonda yerimizi alıyoruz. Söz konusu organizasyon aynı zamanda geleceğimize yönelik ciddi bir yatırımdır. Bölgemizin turizmdeki potansiyelinin artmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Daha önce büyük şehirlerde gerçekleştirilen bu organizasyonun Nevşehir'de gerçekleştiriliyor olması kanaatimce tarihi bir fırsat. Üzerimize ne düşüyorsa bu konuda yapmaya hazır olduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. 'dedi. Çocukların yer aldığı tanıtımların daha etkin sonuçları beraberinde getirdiğinin temel bir gerçek olduğuna vurgu yapan Ünver, ' Dünyanın dört bir yanından Kapadokya bölgesine gelecek çocuklarımıza ve onların eğiticileri ile gazetecilere sunacağımız ürün öyle normal bir ürün değil. Bir dünya incisi ve dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bir büyük değer. Bu organizasyonu sadece şehir merkezi ile bir arada değil, ilçelerimizi de içine alabilecek şekilde düzenleme düşüncesindeyim. Özellikle Çocuk Haklarının dünya gündeminde olduğu bu süreçte böyle bir organizasyonun vazgeçilmez bir önem taşıdığına inanıyorum. Nevşehir Belediyesi olarak bu işte üzerimize ne düşüyorsa yerine getireceğiz. Şimdiden bölgemize böyle bir organizasyonun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Trilyonlarca liralık harcama yapsak böyle bir organize yapmamız inanın çok zor.Bu yönde bu organizayona katkı sağlayan Nevşehir Milletvekillerimiz, Valimiz İlhami Aktaş'a huzurlarınızda teşekkür ediyorum.' dedi. İlçe ve belde belediye başkanlarının yanı sıra akademisyenler, daire müdürleri ve turizmcilerin de hazır bulunduğu toplantıda daha sonra organizasyona ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.