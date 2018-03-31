(Görüntülü Haber) 368 yıllık kilisede tek başına Paskalya Bayramı'nı kutladı

MARDİN'in Derik ilçesinde yaşarken, 37 yıl önce İstanbul'a göç eden ve 5 yıl önce döndüğü memleketinde tek başına yaşamaya devam eden Zekeriya Sabuncu (61), Hristiyanların yarın kutlayacağı Paskalya Bayramı'nı, 1 gün erken kutladı. Surp Kevork Ermeni Kilisesi'ne gelerek tek başına dua edip mum yakan Sabuncu, "Çocuklarım, ailem İstanbul'da. Oraya gideceğim için Paskalya Bayramı'nı erken kutladım" dedi. Derik ilçesinde yaşayan 3 Ermeni'den biri olan Zekeriya Sabuncu, 1650 tarihinde inşa edilen Surp Kevork Ermeni Kilisesi'nde, Hristiyanların yarın kutlayacağı Paskalya Bayramı'nı bir gün erken kutladı. Naif (70) ve Yurşalin Demir (62) çifti ile birlikte Derik'te yaşayan Zekeriya Sabuncu, çeşitli nedenlerden dolayı 37 yıl önce terk ettiği Derik'e 5 yıl önce dönüp yerleşti. Burada ata mesleği olan sabun üretimine yeniden başlayan Sabuncu, çocukları ve ailesinden uzakta, tek başına Derik'te yaşamaya başladı. Derik'te yaşayan Müslüman komşularının yakın ilgisini gördüğünü belirten Sabuncu, "Bu kilise 1650 yılında inşaa edildi. 1915 olaylarına kadar, 7 kilisemiz, 3 okulumuz vardı.Bu okullarda Osmanlıca, Ermenice ve Fransızca dil eğitimi veriliyordu. Derik'te o dönemlerde yaklaşık 50 aile vardı, zaten ilçenin nüfusu da 1750 idi. Şimdi ben ve yaşlı bir çift yaşıyoruz. Ben de 37 yıl önce ailemle birlikte İstanbul'a göç etmiştim. Ama memleket hasretine dayanamadım ve 5 yıl önce geri döndüm. 130 yıllık baba mesleği sabun üretimine yeniden başladım. Yarın kutlanacak Paskalya Bayramı'nı bugün kutluyorum. Çünkü İstanbul'a gideceğim. Çocuklarım, ailemle birlikte Paskalya Bayramı'nı kutlamak istedim" dedi. Derik ilçesindeki 368 yıllık kiliseye tek başına gelen Zekeriya Sabuncu, önce kilise çanını çaldı, ardından mum yakıp dua ettikten sonra İstanbul'a gitmek üzere ilçeden ayrıldı.