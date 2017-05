(Görüntülü Haber) 33 kadın annelik heyecanını 'Anne Olunca Anlarsın' kitabında anlattı

İSTANBUL, () ANNELER Günü için 13 ünlü anne bir araya geldi ve "Anne Olunca Anlarsın" kitabını Zorlu alışveriş merkezinde bulunan D&R kitabevinde imzaladı. Wilma Elles, Melis Kaygılaroğlu, Akasya Aslıtürkmen gibi ünlü isimlerin de yer aldığı imza gününde duygusal anlar da yaşandı.

Kitapta gazeteci, doktor, öğretmen, yazar, genel müdür, bankacı, editör, şarkıcı, temizlik işçisi, milli sörfçü, yüzücü gibi birçok farklı meslekten 33 kadının annelik deneyimleri anlatıldı.

Kitapten elde edilecek gelir ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, çocuk evleri, sevgi evleri ve rehabilitasyon merkezleri açmak ve halihazırda var olan çocuk yuvası ve yetiştirme yurtlarının yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla çalışan Mika-Der?e (Minik Kalplerle El Ele Derneği) bağışlanacak.

WILMA ELLES "GÜNDE 3-4 KEZ ANNEMİ ARADIM"

D&R Zorlu'da düzenlenen etkinlikte annelik deneyimlerini anlatan ikiz çocuk annesi Wilma Elles annelik macerasını anlattı ve şunları söyledi:

"Hamile olunca ilk önce kendi annemle olan bağlantım çok güçlendi. Günde 3-4 kez onu aradım. Her şeyi ondan öğrenmek istedim. Başka annelerden öğrenmek istedim. Artık bir anne kulübünün içine girdim. Şimdi de bu 'Anne Olunca Anlarsın' kitabının lansmanındayız ve aslında ben buraya gelmek istedim. Çünkü başka annelerle buluşmak her zaman çok faydalı. Bu kitap aslında başka anneleri de buluşturan bir kitap. Çünkü biz her zaman birbirimizden çok şey öğreniyoruz. Çocuklardan çok şey öğreniyoruz. Hem kendimiz için hem de hayata bakış artık çok daha genişliyor. Benim her zaman iki tane rüyam vardı. Oyuncu olmak ve anne olmak. Ben aslında hamile olmadan önce çok korktum. 'Acaba ben işime devam edebilir miyim?' diye ama sonra hamile kaldım tesadüfen ama çok çok iyi oldu. Yani ben herkese zaten cesaret vermek istiyorum. Anne olmak için hiç beklemeyin çünkü çocuklar size kapıları kapatmıyor kapıları açıyor. Bana Almanya'dan 3 tane kitap yazma teklifi vardı. Ama ben hiç cesaret edemedim. Hiç yapmadım ama şimdi tabii ki Filiz Öcal sorunca dedim ki 'Tamam yaparım.' Grup halinde cesaret buldum. Hem de annelik çok derinden geliyor. Çok gerçekçi ve dürüst bir deneyim olduğu için dedim ki 'Tamam onun hakkında yazabilirim.' Çok güzeldi, çok iyi bir deneyimdi."

20 SAATTE DOĞUM YAPTI

İlk çocuğunu geçirdiği sağlık sorunu nedeniyle tamamen doğal yollardan doğuran oyuncu Melis Kaygılaroğlu da 'Anne Olunca Anlarsın' kitabında doğum hikayesini anlattı. Eşi Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte 'ya konuşan Melis Kaygılaroğlu, "Çok uzun saatler süren, eşimin de bana eşlik ettiği, beraber geçirdiğimiz bir serüven oldu ve 20 küsür saatte kızımız Ada'ya kavuştuk. Ben de bugün bu kitapta onu anlattım zaten. Onun dışında ikinci çocuğu Uraz düşünüyor. Ben biraz daha bekleme taraftarıyım" dedi.

Eşinin annelik macerasını anlatan Uraz Kaygılaroğlu da şunları söyledi, "Melis anne olduktan sonra, ben de baba olduktan sonra sanki bir sayfa kapandı başka bir sayfaya geçtik. Tam anlamıyla bir aile olduğumuzu hissediyorum. Çok mutluyum. Umarım daha da kalabalıklaşır bu aile."

Annelik üzerine yazmanın keyifli olduğunu da belirten Melis Kaygılaroğlu, "Çok heyecanlıydı zaten. Hiç ikiletmedim, hemen atladım. Çünkü ben okuyuculara yazmaktan ziyade Ada'ya yazmak üzerinden hikayeyi gerçekleştirdim. O yüzden çok keyifli oldu. Çok da teşekkür ederim" dedi.