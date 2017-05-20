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(Görüntülü Haber) 300 kişilik iş için 3 bin 237 kişi sınava girdi

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, Afşin- Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü'nde daimi işçi olarak çalıştırılacak 300 kişilik kontenjan için 3 bin 237 kişi başvurdu. Adaylar, Elektrik Üretim Anonim Şirketi...

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, Afşin- Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü'nde daimi işçi olarak çalıştırılacak 300 kişilik kontenjan için 3 bin 237 kişi başvurdu. Adaylar, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sınavda ter döktü. Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Afşin- Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü'nde istihdam edilecek 189 makine tamir bakım teknisyeni, 40 iş makinesi operatörü, 24 elektrik teknisyeni, 16 şoför, 11 metal teknolojisi teknisyeni, 10 beden işçisi, 6 elektronik teknisyeni, 3 motorlu araçlar teknisyeni ve 1 teknik ressam olmak üzere toplam 300 kişilik işçi alımı için İŞKUR aracılığıyla başvuru aldı. AEL'de 3 bin 237 kişi iş için başvuruda bulununca sabah saatlerinde kent merkezindeki 6 okulda sınav düzenlendi. Soruları Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından hazırlanan sınava girmek için okula gelen adaylar, kapıda polis tarafından üst aramasından geçirildikten sonra içeri alındı. Toplamda 60 sorunun sorulduğu sınavda adaylara 90 dakika süre tanınırken, yanlışın doğruyu götürmeyeceği belirtildi. İş alınacak ve yazılı sınavda başarılı olan adayların yine Kahramanmaraş'ta sözlü sınava tabi tutulacağı bildirildi.

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