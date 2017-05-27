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(Görüntülü Haber) 300 kişi, 5 gün sürecek sözlü sınavla belirlenecek

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, () - ELEKTRİK Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'taki Afşin- Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü'nde daimi işçi olarak çalıştırılacak 300 kişiyi belirlemek için...

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, () - ELEKTRİK Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş'taki Afşin- Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü'nde daimi işçi olarak çalıştırılacak 300 kişiyi belirlemek için yazılı sınavın ardından sözlü sınav yapmaya başladı. 3 bin 237 adayın gireceği mülakat, 5 gün sürecek. AEL'de istihdam edilecek 189 makine tamir bakım teknisyeni, 40 iş makinesi operatörü, 24 elektrik teknisyeni, 16 şoför, 11 metal teknolojisi teknisyeni, 10 beden işçisi, 6 elektronik teknisyeni, 3 motorlu araçlar teknisyeni ve 1 teknik ressam olmak üzere işe alınacak toplam 300 kişiyi belirlemek için 20 Mayıs'ta yapılan yazılı sınavdan sonra EÜAŞ, Kahramanmaraş Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sözlü sınav yapmaya başladı. Okulun önünde toplanan adaylar, isimleri okunarak tek tek içeri alındı. Yapılan kimlik kontrollerinin ardından adaylar 5'er kişiden oluşan 9 komisyon tarafından mülakata alındı. Mülakata giren adaylara, başvurdukları meslekten 5 soru soruldu. Sorular ise adaylar tarafından kurayla çekildi. Çektikleri numaranın karşısındaki soruları yanıtlamaya çalışan adaylar daha sonra salondan ayrıldı. 5 GÜN SÜRECEK 3 bin 237 aday olması nedeniyle EÜAŞ mülakatı 31 Mayıs'ta tamamlayacak ve adayların sınava gireceği gün ise günler öncesinden EÜAŞ'ın internet sitesinden duyuruldu. İşe alınacak 300 kişinin geçen hafta yapılan yazılı sınav ve mülakat sonucuna göre belirleneceği ve sonuçların ise haziran ayında açıklanacağı belirtildi. Öte yandan sınavı kazananlar güvenlik soruşturmasına tabi tutulacak ve soruşturması olumsuz çıkan adaylar işe alınmayacak.

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