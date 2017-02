(Görüntülü Haber) 300 Kadın Girişimci İstanbul'da

* Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Çalışma hayatının her alanında kadınlarımızın daha aktif bir şekilde yer almalarını önemsiyoruz" “Çalışan kadınların anneliğini teşvik için çok önemli düzenlemeler yaptık. Hamilelik, doğum, süt izinlerinden esnek çalışmaya, iş yerlerinde kreş sorumluluğuna kadar kadınlarımızın anneliğini kolaylaştıracak pek çok imkanı devreye soktuk" Haber-Kamera: Yaşar KAÇMAZ İSTANBUL / Kadın girişimciliğini ve istihdamını artırmak için 50'ye yakın ülkeden 300 kadın girişimci İstanbul'da bir araya geldi. Birleşmiş Milletler ve Dünya Ticaret Örgütü'nün ortak kuruluşu olan Uluslararası Ticaret Merkezi'nin (ITC) her yıl düzenlediği Kadın Tedarikçiler Sergi ve Forumu (WVEF) İstanbul'da başladı. Kadın girişimcilere uluslararası pazarlarda yeni iş fırsatları yaratmayı amaçlayan ve 50'ye yakın ülkeden 300 kadın tedarikçinin katıldığı etkinliğin açılışına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ITC Direktörü Arancha Gonzalez, KAGİDER Başkanı Sanem Oktar katıldı. Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, konuşmasında kadın istihdamının önemine değinerek bakanlığının bu konuda yaptığı çalışmaları anlattı. “BUGÜN KADINLARIMIZ DAHA AKTİFLER" Sözlerine “Kadın olmadan aile, aile olmadan da bir toplumun var olması mümkün değil" diyerek başlayan Bakan Kaya, “Güçlü ve müreffeh toplumlar inşa etmek, sosyal adaleti tesis etmek istiyorsak kadının statüsünü hep birlikte güçlendirmek zorundayız" diye konuştu. Bakan Sayan Kaya, bunun için eğitimden kültüre, siyasetten girişimciliğe, hayatın her alanında kadınların mücadelesine destek vermek ve fırsat eşitliğini sağlamak gerektiğini ifade ederek “Bugün kadınlarımız siyasette, iş dünyasında, sivil toplum çalışmalarında çok daha aktifler. Ekonomik, kültürel ve siyasal gelişmelere baktığımızda kadınların her alandaki varlığı bizi mutlu etmekte ve geleceğimiz için umutlandırmakta. Çalışma hayatının her alanında kadınlarımızın daha aktif bir şeklide yer almalarını önemsiyoruz. Bu amaçla, kadının iş-yaşam uyumunu desteklemek ve kadın istihdamını arttırmak amacıyla birçok hukuki düzenleme yaptık. Çalışma hayatı ve aile hayatını bir bütün olarak görüyoruz. Bu iki alan arasında bir seçime zorlanan kadını bu durumdan kurtarmak için önemli adımlar attık. Çalışan kadınların anneliğini teşvik için çok önemli düzenlemeler yaptık. Hamilelik, doğum, süt izinlerinden; esnek çalışmaya, iş yerlerinde kreş sorumluluğuna kadar kadınlarımızın anneliğini kolaylaştıracak pek çok imkanı devreye soktuk. Son olarak da torununa bakan büyük anne ekonomik destek projemizi hayata geçirdik" şeklinde konuştu. “KADINLARIN BAŞARAMAYACAĞI, ÜSTESİNDEN GELEMEYECEĞİ HİÇBİR İŞ YOKTUR" 2023 yılında, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen Türkiye için kadınların iş hayatına katılımının çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Kaya, “En büyük dileğimiz daha çok sayıda kadınımızı, girişimci olarak iş hayatında görmek. Girişimci farklı düşünen ve risk alan insandır. Ancak ekonomide dinamizme ayak uydurmak, yenilikçi adımlar da atmak çok önemli. Ben liderlik gibi girişimciliğin de iyi bir eğitim, tecrübe ve birikimle öğrenilebileceğini düşünüyorum. Eşit imkan ve fırsatlara ulaştığı taktirde kadınların başaramayacağı, üstesinden gelemeyeceği hiçbir iş yoktur. Eğitim seviyesi yükseldikçe kadının istihdamdaki payının arttığını, toplumda daha çok söz sahibi olduğunu görüyoruz. Bu konudaki her türlü çabayı, gayreti ve özveriyi önemli ve değerli buluyorum. Bu alanda atılan her adımı yürekten destekliyorum. Bu noktada KADİGER gibi sivil toplum kuruluşlarımızın çok önemli bir rol üstlendiğini, bu nedenle de bu alanda yapacakları her çalışmaya her zaman destek vereceğimi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum " dedi. “SON 15 YILDA CİDDİ MESAFELER ALDIK" Kadın girişimciliği açısından dünyada durumun çok da parlak olmadığını fakat dengelerin her geçen gün kadınların lehine değiştiğini dile getiren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Aslında girişimcilik noktasında kadınlarımız bir çok doğal avantaja sahip; iş hayatında kadınlarımız daha dikkatli, daha öğreticiler, değişen şartlara çok daha kolay uyun sağlayabiliyor ve yeniliklere daha açıklar. Ayrıca iyi gözlemleme, detayı yakalama, sabırlı olma ve etkili iletişim gibi iyi bir iletişimci olmak için gerekli olan temel özellikler kadınlarımızın doğasında zaten var. Bu nedenle kadınlarımızın girişimci potansiyelini daha etkili bir biçimde ortaya çıkarmalıyız. Sizlerin de yeni kadın girişimcilerin, için rol modeller olacağınızı düşünüyorum. Kadın istihdamı ve kadın girişimciliğinin desteklenmesine özel bir önem veriyoruz. Zira bizim için yoksulluk ve kadın asla yan yana gelmemesi gereken iki kavram. Türkiye olarak son 15 yılda kadın hakları ve kadınların toplumsal statüsünün güçlendirilmesi alanında çok ciddi mesafeler aldık" diye konuştu. HEDEF YÜZDE 41 AB ilerleme raporunda Türkiye'de 'kadın' konusunda yapılan düzenlemelerin olumlu olarak değerlendirildiğini de belirten Kaya, “Yürüttüğümüz çalışmalarla 2005 yılında yüzde 20.7 olan kadın istihdam oranını bugün yüzde 28.3'e çıkartmış durumdayız. Kadınların iş gücüne katılım oranı ise yüzde 33.5" diyerek, Türkiye'nin ulusal istidam stratejisinde 2023 hedefinin, kadınların istihdam oranını yüzde 41'e çıkartmak, olduğunu ifade etti. İşveren ve kendi hesabına çalışan kadınların toplam oranının ise yüzde 11 olduğunu açıklayan Bakan Kaya, “Bu hiç yeterli değil ama ümit verici bir potansiyele sahip olduğumuzun da bir göstergesi. Bu nedenle üzerinde titizlikle durduğumuz temel hususlardan biri de kadın girişimciliğini desteklemek" şeklinde konuştu. “İSTİYORUZ Kİ KADINLARIMIZ HER ALANDA VARLIK GÖSTERSİNLER" Konuşmasının son bölümünde kadın girişimciliğini arttırmak için yapılan çalışmaları anlatan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Bakanlık olarak özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğini önemsediklerini vurguladı. Bakan Kaya, “ Biliyoruz ki donanımlı lider girişimci kadınlar içinde bulundukları toplumu da dönüştürüp güçlendirecekler. Daha çok sayıda kadını iş hayatında girişimci olarak görmek en büyük dileğimiz. İstiyoruz ki kadınlarımız her alanda varlık göstersinler, başarılarıyla her alanda göz doldursunlar" diyerek sözlerini sonlandırdı.