Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

(Görüntülü Haber) 30 yıllık çınar ağacı için 2,5 milyon liralık proje değiştirildi

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), () TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Erbaa Belediyesi tarafından başlatılan 2,5 milyon liraya mal olacak Çamlık Koru Park projesi, 30 yıllık çınar ağacının kesilmemesi için değiştirildi. Erbaa Belediyesi 2016...

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), () TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Erbaa Belediyesi tarafından başlatılan 2,5 milyon liraya mal olacak Çamlık Koru Park projesi, 30 yıllık çınar ağacının kesilmemesi için değiştirildi. Erbaa Belediyesi 2016 yılında Fevzi Paşa Mahallesi, Yavuz Selim Caddesinde yer alan Çamlık Koru Park için proje hazırladı. İhalesi geçtiğimiz yıl Aralık ayında yapılan projenin inşası için Nisan ayında çalışma başlatıldı. Bu sırada restoran inşaatının yapılacağı noktada bulunan 30 yıllık çınar ağacının kesilmesi gündeme geldi. Durumdan haberdar olan Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın talimatıyla çınar ağacının kesilmeden inşaatın yapılmasına karar verildi. Ağacının kurtarılması için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 2,5 Milyon liralık proje değiştirilerek 3 metre batıya, 1 metre yukarı kaydırıldı. Ağaç daha sonra devrilmemesi için çam ağacı iplerle diğer ağaçlara bağlanarak sabitlendi. Çınar ağacının çalışmalar tamamlanana kadar iplerle sabit tutulacağı belirtildi. Projeyi yaparken hiçbir ağaca zarar vermeyeceklerini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, "Burayı hazırlarken bir proje yarışması yaptık. Yarışmadan sonra tabi ki düzeltmeler yaptık. En son uygulama aşamasına geldiğimizde gördük ki arkadaşlar burada 30 yıllık çınar ağacını unutmuşlar. Çınar ağacının olduğu alana inşaat tekabül ediyordu. Bununla ilgili hemen talimatları verdik ve projenin revizesini istedik. Arkadaşlarımız proje üzerinde gerekli düzeltmeyi yaptı. Projemizi 3 metre sola kaydırılarak ve bir metre yükselterek 30 yıllık çınar ağacımızı kurtarmış olduk. Ağacı halatlarla güçlendirerek de korumaya aldık. Çamlık Projesi doğaya saygılı, doğanın içinde bir proje. Burada hiçbir ağaca zarar vermiyoruz ve hiçbir ağaca zarar vermeyeceğiz" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246