(Görüntülü Haber) 30 yıllık çınar ağacı için 2,5 milyon liralık proje değiştirildi

İbrahim UĞUR/ERBAA(Tokat), () TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Erbaa Belediyesi tarafından başlatılan 2,5 milyon liraya mal olacak Çamlık Koru Park projesi, 30 yıllık çınar ağacının kesilmemesi için değiştirildi. Erbaa Belediyesi 2016 yılında Fevzi Paşa Mahallesi, Yavuz Selim Caddesinde yer alan Çamlık Koru Park için proje hazırladı. İhalesi geçtiğimiz yıl Aralık ayında yapılan projenin inşası için Nisan ayında çalışma başlatıldı. Bu sırada restoran inşaatının yapılacağı noktada bulunan 30 yıllık çınar ağacının kesilmesi gündeme geldi. Durumdan haberdar olan Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın talimatıyla çınar ağacının kesilmeden inşaatın yapılmasına karar verildi. Ağacının kurtarılması için çalışma başlatıldı. Çalışma kapsamında 2,5 Milyon liralık proje değiştirilerek 3 metre batıya, 1 metre yukarı kaydırıldı. Ağaç daha sonra devrilmemesi için çam ağacı iplerle diğer ağaçlara bağlanarak sabitlendi. Çınar ağacının çalışmalar tamamlanana kadar iplerle sabit tutulacağı belirtildi. Projeyi yaparken hiçbir ağaca zarar vermeyeceklerini ifade eden Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, "Burayı hazırlarken bir proje yarışması yaptık. Yarışmadan sonra tabi ki düzeltmeler yaptık. En son uygulama aşamasına geldiğimizde gördük ki arkadaşlar burada 30 yıllık çınar ağacını unutmuşlar. Çınar ağacının olduğu alana inşaat tekabül ediyordu. Bununla ilgili hemen talimatları verdik ve projenin revizesini istedik. Arkadaşlarımız proje üzerinde gerekli düzeltmeyi yaptı. Projemizi 3 metre sola kaydırılarak ve bir metre yükselterek 30 yıllık çınar ağacımızı kurtarmış olduk. Ağacı halatlarla güçlendirerek de korumaya aldık. Çamlık Projesi doğaya saygılı, doğanın içinde bir proje. Burada hiçbir ağaca zarar vermiyoruz ve hiçbir ağaca zarar vermeyeceğiz" dedi.