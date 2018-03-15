(Görüntülü Haber) 30 yıldır hayvanlara konforlu barınak yapıyor

MALATYA'da emekli Kenan Durgun (70), 30 yıldır kuş, köpek ve kedilere saray görünümünde konforlu barınaklar yapıyor. Yaptığı yuvalar yurt içi ve yurt dışından talep gören Durgun, Suriye'nin Afrin kentine de Malatya'nın plaka kodu olan 44 adet kuş evi gönderecek. Esnaf emeklisi Kenan Durgun, emekli olduktan sonra Özalper Mahallesi'nde 1 dönüm arazi üzerindeki villanın bahçesinde 30 yıldır hayvanlar için modern yuvalar yapıyor. Durgun'un, çeşitli ışıklandırmalarla da süslediği yuvalar hem yurt içinden, hem de yurt dışından ilgi görüyor. Hayvanlara ilgisinin olduğunu belirten Durgun, "Faydalı olayım diye uğraşırken kuş evi yaptım, kedi evi yaptım, köpek evi yaptım şimdi görüyorum ki insanlar kendi çocuklarını düşünüyorlar, kendi ailelerini düşünüyorlar ama çevresinde tabiatta Allah'ın bize emaneti olan kuşları, kedileri, köpekleri soğuktan donmuşlar açlıktan karınları karınlarına geçmiş. Bir sürü ekmeği yiyeceği çöpe atıp israf ettiğimiz halde. 'Şunu da hiç değilse götürüp bir poşete koyup, köşede bucakta aç bekleyen, susuz bekleyen hayvanlara verelim' deseler onlara görevimizi yapmış oluruz. Artık bunlar unutulur olmuş" dedi. BİN 500 KUŞ SIĞABİLİYOR 100- 150 odalı ve bin- bin 500 kuşun sığabileceği kuş evi yapan Durgun, ağaçlardan en dayanıklısı çam ağacı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: "Vernikliyorum. Güzel yağlı boyayla da boyuyorum üst kısımlarını da kalın çürümez sacla kaplıyorum ve sağlam yapıyorum. Rüzgarda, fırtınada yıkılması mümkün olmayacak şekilde çivilerle sağlamlaştırıyorum. En az 100 sene dayanmasını hesaplayarak yapıyorum. Bugüne kadar aşağı yukarı 30 yıl önce taktığım kuş evlerini bazen yenilemek için söktüğümde bakıyorum ki sadece boya solmasından başka herhangi bir çürüme yok. 30 sene öyle geldiğine göre 100 sene hayli hayli rahat gider. Eğer insanlar onu söküp atmazsa" AFRİN'E KUŞ EVİ GÖNDERECEK Belediyelere, kurumlara, camilere, mezarlıklara ve Türkiye'nin her kentine kuş evlerini gönderdiğini kaydeden Durgun, Afrin'deki zeytin ağaçlarına asılması için de kentin plaka kodu olan 44 adet kuş evi göndereceğini ifade ederek, "Ülkelerin huzur içerisinde yaşamasını istiyoruz. Benim elimden bu durumda ne gelir? Malatya 44 plaka. 44 tane kuş evi Afrin'e hediye olarak göndermeyi düşünüyorum" diye konuştu.