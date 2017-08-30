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(Görüntülü Haber) 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, coşkuyla kutlandı. Zafer Bayramı'nın 95'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen kutlama töreni, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal...

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, coşkuyla kutlandı. Zafer Bayramı'nın 95'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen kutlama töreni, Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Ferit Paşa Bulvarı'nda düzenlenen törene geçildi. Burada Konya Valisi Yakup Canbolat, 3'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Mehmet Özlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, askeri araç üzerinde halkın bayramını kutladı. Törene, birçok aile çocuklarıyla katılırken, geçiş yapan askerler alkışlandı. Halk oyunlarının ardından askeri araçların geçit töreniyle kutlamalar sona erdi.

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