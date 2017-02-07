(Görüntülü Haber) 3 yıllık ısrarının sonunda böbreğiyle annesine hayat verdi

Edip TEKİN/BURSA, () -BURSA?da böbrek yetmezliği tedavisi gören annesi Nermin Karıksız'a 3 yıl boyunca böbreğini vermek için ısrar eden 22 yaşındaki Muhammed Karıksız, sonunda annesini inka etmeyi başararak, verdiği böbreğiyle onu yeniden sağlığına kavuşturdu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Organ Nakil Merkezi bir haftada 4 böbrek ve 1 karaciğer nakli gerçekleştirerek 2017 yılının en yoğun günlerini yaşadı. Organ Nakil Koordinatörleri Sahriye Keskin, Ersin Elgin, Rafet Oflaz ve Kerem Selimoğlu'nun çabalarıyla gerçekleşen nakillerde 5 hasta sağılığına kavuştu. Gökhan Usta?ya annesi Fikriye Usta, Nermin Karıksız?a oğlu Muhammed Karıksız, Işık Bulman?a eşi İbrahim Ayhan Bulman böbreğini bağışlarken ,Balıkesir?de geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 22 yaşındaki E.G.?nin böbreği Lütfi Yıldız?a, karaciğeri ise 67 yaşındaki Fatma Aydın?a nakledildi. FEDAKAR ANNE )7 ay boyunca diyalize giren oğlu 37 yaşındaki Gökhan Usta?nın bu haline dayanamayan anne 58 yaşındaki Fikriye Usta, oğluna böbreğini bağışladı. Annesinin fedakarlığı karşısında diyalize girmekten kurtulan Gökhan Usta, "Bizde ırsi olarak böbrek yetmezliği hastalığı var. Hastane yetkilileri bizimle çok ilgilendi. 7 ay boyunca diyalize girdim. Annem dedi ki 'Oğlum diyalize gitme. En çok çalışan böbreğim hangisi ise onu alıp sana taksınlar' Anam benim. Anneler çok fedakar" diyerek duygularını dile getirdi. Bağışladığı böbrekle oğlunu sağlığına kavuşturan 3 çocuk annesi Fikriye Usta ise duygularını şöyle dile getirdi: "Organ nakil koordinatörleri sayesinde naklimiz hemen gerçekleşti. Benim iki oğlum var. Babaları 22 yıldır diyalize giriyor. Eşime bağışlamak istedim ama dokularımız uymadı. Ben de çocuklarıma dedim ki 'Oğlum hanginiz önce hasta olursa böbreğimi ona vereceğim? dedim. Küçük oğlum Gökhan hastalandı ve böbreğimi ona verdim. Ben oğullarıma ciğerlerimi de veririm. Yeter ki iyi olsunlar." BÖBREĞİNİ VERMEK İÇİN ANNESİNİ 3 YIL İKNA EDEMEDİ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi?nde başka bir böbrek nakli ise oğuldan anneye gerçekleşti. 22 yaşındaki grafiker Muhammed Karıksız 50 yaşındaki annesi Nermin Karıksız?a böbreğini bağışlamak için 3 yıl dil döktüğünü söyledi. Kendisinin doğumu sırasında annesinde böbrek rahatsızlığı olduğunu belirten Muhammed Karıksız, "Ben doğduğum zaman annemin hastalığı ortaya çıkmış. Uzun süredir tedavi görüyordu. Son zamanlarda doktorlar annemin ya nakil ya da diyalize girmesi gerektiğini söyledi. Annemi 3 yıldır ikna etmeye çalışıyordum. Kabul etmiyordu. Annem evladına kıyamıyordu." HEDEF YILDA 400 NAKİL Böbrek nakillerini gerçekleştiren ekipte bulunan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı Başkanı Pof. Dr. Hakan Vuruşkan şunları söyledi: "2017 yılı bizim için iyi bir başlangıç oldu. Bu hafta 4 tane organ nakli gerçekleştirdik. Bu çok ümit verici. Bursa?da geçen yıl toplamda 200 böbrek nakli yapıldı. Bizim hedefimiz senede 400 nakil. Zaten bu sayıya ulaştığımızda böbrek bekleyen hastalarla ilgili hiç sorunumuz kalmaz. Halkımız da bu konuda gerçekten çok iyi gayret gösteriyor." Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yakup Canıtez ise Organ Nakil Merkezi?nin başarılı operasyonlar yaptığını ve bu sayede nakillerde Türkiye genelinde üçüncü sırada olduklarını söyledi.