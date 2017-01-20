(Görüntülü Haber) 3 papağanıyla dolaşıp, hayvan sevgisini anlatıyor

MERSİN'de cadde ve sokaklarda omzunda 3 papağanı ile dolaşan Hüseyin Fevzi Marangoz, "İnsanlara hayvan sevgisini aşılamak istiyorum" dedi. Yaz aylarında birçok turizm merkezindeki otel ve tatil köylerinde animatörlük yapan, aynı zamanda birçok dizide de rol alan Hüseyin Fevzi Marangoz, 'Foto', 'Hibrit' ve 'Çaki' papağanları ile Mersin sokaklarında geziyor. Zaman zaman da Forum Alışveriş Merkezi'nde geçen Marangoz, alışverişe gelen 7'den 70'e her kesimden insandan büyük ilgi görüyor. Marangoz, dileyenlerin omuzlarında ya da ellerinde 'Foto', 'Hibrit' ve 'Çaki' ile fotoğraf çektirmesine de izin veriyor. Gittiği her yerde büyük ilgi görmenin mutluluğunu yaşayan Marangoz, il il Türkiye'yi gezerek hayvanları sevdirmeye çalıştığını belirterek, bunun hem hobi hem de eğlence amaçlı yaptığını söyledi. Hayvanlarla yaşamanın kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu ifade eden Marangoz, "Kendim yetiştirdiğimi için de ne saldırganlıkları var ne de ısırıyorlar. 'Foto', 'Hibrit' ve 'Çaki' ile doğal ortamlarındaymış gibi insanlara hayvan sevgisini aşılamak istiyorum. Türkiye'yi gezip insanların hayvan sevgisine de katkıda bulunuyorum" dedi.