(Görüntülü Haber) 3 Metreden kanala uçan Suriyeli yaralı kurtarıldı

Ramazan ÇELİK/HATAY, () HATAY'ın merkez Antakya ilçesindeki Reyhanlı-Antakya karayolu Güzelburç Mahallesi ayrımında hatalı dönüş yapan TIR'a çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı araç yol kenarındaki 3 metre yükseklikteki kanala uçtu. Reyhanlı-Antakya karayolunun Güzelburç Mahallesi yol ayrımında hatalı dönüş yapan TIR'a çarpmak istemeyen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 79 MA 466 plakalı hafif ticari araç yol kenarındaki yaklaşık 3 metre yükseklikteki kanala uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü kurtarmak için merdivenlerle kanala indi. İlk müdahalesi ekipler tarafından yapılan yaralı sürücü, sedyeye sabitlendikten sonra vatandaşların ve sağlık ekiplerinin yardımıyla merdivenlerden yukarı çıkarıldı. Yaralı sürücü Hatay Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bu arada polis ekipleri de kazanın yaşandığı alanda inceleme yaptıktan sonra olayla ilgili soruşturma başlattı.