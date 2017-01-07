Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul Kuzey Çevre Otoyolu, Işıklar mevkiinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yaklaşık 2 kilometre kala trafik durdu. Çoğunluğunu TIR ve kamyonların oluşturduğu araçlar yolda kaldı. Kar küreme aracının güçlükle ilerlediği yolda sürücüler bazılar geri döndü. Arnavutköy sapağında ise trafiğe kapandı. Kar küreme araçları sapağı açmak için çalışıyor.
(Görüntülü Haber) 3. Köprü yolunda trafik durdu; araçlar mahsur kaldı
Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul Kuzey Çevre Otoyolu, Işıklar mevkiinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yaklaşık 2 kilometre kala trafik durdu. Çoğunluğunu TIR ve kamyonların oluşturduğu araçlar...
07 Ocak 2017 Cumartesi 15:44
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