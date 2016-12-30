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(Görüntülü Haber) 3- İstanbul'da kar yağışı başladı

Haber - Kamera: Ali KEREM BENGİ- Ramazan EĞRİ / İSTANBUL İstanbul'un özellikle batı ilçeleri ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışıyla Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca beyaza büründü. Bazı vatandaşlar,...

Haber - Kamera: Ali KEREM BENGİ- Ramazan EĞRİ / İSTANBUL İstanbul'un özellikle batı ilçeleri ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışıyla Büyükçekmece, Beylikdüzü, Çatalca beyaza büründü. Bazı vatandaşlar, işyerlerinin önündeki kar birikintilerini küremeye başladı. Belediye ekipleri karın yoğun olduğu bölgelerde tuzlama çalışmaları yapıyor. İstanbul'un bazı bölgelerinde ise sağanak yağış sürüyor.

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