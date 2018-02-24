İSTANBUL İstanbul'u 3. Havalimanı'nı inşaatında pist yapımı tamamlanmasının ardından ışıklandırma sistemi devreye alındı. İnşaat çalışmalarının yüzde 80'i tamamlanan ve 29 Ekim 2018'de faaliyete geçecek havalimanıyla ilgili Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı bir tanıtım videosu yayınladı. Videoda pistin ışıklarının yandığı görülürken Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da helikopterden havalimanı inşaatını inceliyor.
(Görüntülü Haber) 3. Havalimanında pist ışıkları yandı
İSTANBUL İstanbul'u 3. Havalimanı'nı inşaatında pist yapımı tamamlanmasının ardından ışıklandırma sistemi devreye alındı. İnşaat çalışmalarının yüzde 80'i tamamlanan ve 29 Ekim 2018'de faaliyete geçecek havalimanıyla...
24 Şubat 2018 Cumartesi 21:31
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