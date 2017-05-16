(Görüntülü Haber) 3 günlük su kesintisine vatandaşlar tepki gösterdi

Mehmet GÜNEY / İZMİR,() İZMİR'in Buca ve Gaziemir ilçesilerinin tamamında, Karabağlar'ın İlçesi'nin ise bir bölümünde, ana borudaki arıza nedeniyle 3 gün süreyle su kesintisi uygulanacak olmasına vatandaşlar tepki gösterdi. İZSU Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Tahtalı Barajı ile Görece Arıtma Tesisi arasında bulunan 2.2 metre çapındaki ana isale hattında (Şaşal Mahallesi noktasında) 14 Mayıs 2017 tarihinde akşam saatlerinde arıza meydana geldi. Arızanın tamiri için hattaki suyu boşaltan İZSU ekipleri çalışmalara başlarken, Buca'nın tamamına, Sarnıç hariç Gaziemir'in tamamına ve Karabağlar'ın bir bölümüne 14 Mayıs saat 23.30 ile 17 Mayıs saat 23.30 arasında su verilemeyeceğini öğrenen vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Gece saat 01.00 sıralarında annesiyle su aramaya çıktığını söyleyen Tolunay Kavrar (21), Önceden haber verilmediği için bir mağduriyet oluştu. Sosyal medyada ya da mahallelerde muhtarlar aracılığıyla haber verilseydi en azından bu mağduriyeti yaşamazdık. Gecenin 01.00'ında cami cami su aramaya çıktık ve bulamadık. Camilerde bile su yok. Üç gün boyunca sularımız kesik. Ne yapacağız bilmiyoruz dedi.