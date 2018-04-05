(Görüntülü Haber) 3 dakika 20 saniyede 4 rakibini tuş edip, Türkiye şampiyonu oldu

ANTALYA'da denizde 5 kilometre yüzüp, otomobil iterek antrenman yapan milli güreşçi Ece Tekin (20), Türkiye şampiyonasında ilk rakibini 36 saniye, ikincisini 8 saniye, üçüncüsünü 1 dakika 8 saniye, finaldeki rakibini ise 1 dakika 28 saniyede tuş edip, Türkiye şampiyonu oldu. Ece Tekin, 4 yıl önce arkadaşının antrenmanını izleyince heveslenip, güreşe başladı. Katıldığı şampiyonalarda kazandığı madalyalarla milli takıma seçilen Ece, Türkiye şampiyonu unvanının da sahibi oldu. Ece'ye ailesinin gösterdiği ilgiyi kıskanarak güreşe başlayan kardeşi Eda da önemli başarılar elde etti. 3 yıldır katıldıkları ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece kazanan Eda- Ece kardeşler, ata sporu güreşte kadın sporcular orak iz bırakmayı hedefliyor. SU ALTINDA KAYA TAŞIYIP, KARADA OTOMOBİL İTİYOR Antrenör Şerafettin Uysal gözetiminde günde 6 saat antrenman yapan Ece Tekin, komando eğitimini andıran zorlu çalışma metotlarıyla şampiyonalara hazırlanıyor. Sabah antrenmanına denizde başlayan Tekin, ısınmak için kısa süreli güreşin ardından 5 kilometre yüzüyor, su altında kaya taşıyıp, sahilde koşuyor. Orman ve dağda koşuya devam eden Ece Tekin, güç kazanmak için antrenörüne ait otomobili de yolda iterek sabah antrenmanını tamamlıyor. Sıradışı antrenman programıyla şampiyonalara hazırlanan genç sporcu, akşam ise 4 saat salonda kuvvet ve teknik çalışmayla günü tamamlıyor. RAKİPLERİNE MİNDERİ DAR ETTİ Ece Tekin, Yalova'da düzenlenen Genç Bayanlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda, rakiplerine minderi dar etti. Şampiyonada 59 kilo kategorisinde mücadele eden Tekin, ilk rakibini 36 saniye, ikincisini ise 8 saniyede tuş etti. Bir üst turdaki rakibini 1 dakika 8 saniye, final maçında ise 1 dakika 28 saniyede tuş eden Ece Tekin, altın madalya kazandı. Bir güreş müsabakası 6 dakika olmasına rağmen Ece Tekin, şampiyonada mindere çıktığı 4 müsabakada rakiplerini toplam 3 dakika 20 saniyede tuş etti. Ece Tekin, bu başarısıyla Türkiye'de benzeri az bir başarıya adını yazdırdı. HEVESLE, KISKANÇLIKLA GÜREŞE BAŞLADILAR Arkadaşına heveslenerek güreşe başladığı dönemde zayıf olması nedeniyle antrenörünün kendisine güvenmediğini anlatan Ece Tekin, "Yetenekli olduğumu düşünmediler. Zayıftım, güreşçi görünümüm yoktu. Antrenmanlara gelmemem için antrenörüm ağır idmanlar uyguladı. Ben de hırs yaptım, azmettim. Türkiye şampiyonu oldum, uluslararası turnuvalara katıldım. Dünyada söz sahibi olmak istiyorum. Yıl sonunda Avrupa şampiyonasına katılıp, birincilik hedefliyorum. Daha sonra dünya şampiyoluğunu kazanmak istiyorum. Hayalim 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele etmek. Bu hayalimi gerçekleştirip, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum" diye konuştu.