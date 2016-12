(Görüntülü Haber) 3- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Mühimmat gönderiyoruz' derseniz kusura bakmayın, bunu biz yutmayız

Bahar DEMİREL / ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye PYD politikası üzerinden tepki göstererek, "Sizler terör örgütlerine bu bölgede her türlü silah yardımı yaparsanız ondan sonra bunu bir kılıfa koyarak, 'Hayır, biz silah göndermiyoruz; mühimmat gönderiyoruz' derseniz kusura bakmayın, bunu biz yutmayız. Bizim de Silahlı Kuvvetlerimiz var, bizim de güvenlik güçlerimiz var. Ne mühimmattır ne silahtır, bunu en az sizler kadar biliyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ödül Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirilen törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç ve TÜBİTAK Başkanı Arif Ergin de yer aldı. Ödül töreninde hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütleriyle mücadele ederken, kalkınma ve büyümenin ihmal edilmeyeceğini vurguladı. Erdoğan, "Ülkemizin asıl gündemi bunlardır, bunlar olmalıdır. Terör örgütleriyle elbette mücadele edeceğiz ve ediyoruz. Aynı mücadelenin devamını Suriye'de, Irak'ta gerekiyorsa başka yerlerde elbette vereceğiz. Ebediyete uğurladığımız her şehidimizin acısını yüreğimizde elbette hissedeceğiz. Bunlarla birlikte mücadelemizin gelişme, kalkınma, büyüme yönünü de kesinlikle ihmal etmeyeceğiz. Asıl bunu yapmazsak şehitlerimizin ruhlarını muazzep etmiş oluruz. Asıl kalkınma gündemimizden koparsak milletimize karşı mahcup oluruz. Türkiye'nin pozitif gündem sıkıntısı yoktur" diye konuştu. "YETERLİ ASLA DEĞİL" İslam dünyasının, diğer inanç gruplarının yaşandığı dünyaya göre, bilim alanında bulunduğu konumunun üzüntü verici olduğunu belirten Erdoğan, "Benim buradaki ısrarım şu. Türkiye öyle bir sıçrama yapmalıdır ki öyle bir adım atmalıdır ki biz bu dengesizliği, dengeler hale getirmeliyiz. Türkiye olarak ben inanıyorum, biz bunu yaparız. Türkiye'de bu alt yapı var. Şu 14 yılda biz sıçrama yaptık. En azından fiziki mekanlar itibariyle artık üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Okuma yazma oranlarının ciddi manada artıyor olması, kızlarımızı cehalete mahkum eden anlayışın artık cehaletten ilme doğru teşvik ediliyor olması nerelerden nereye geldiğimizi göstermesi bakımından çok önemlidir. Yeterli mi? Asla değil. Bizim bunu çok daha ileri seviyelere taşımamız lazım" dedi. "KUSURA BAKMAYIN, BUNU BİZ YUTMAYIZ" Batılı ülkelerin terör örgütleri ile arasına mesafe koyması gerektiğini savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: "Türkiye olarak uzun süredir Batılı ülkelere terör örgütleri arasında ayrım yapmamaları, bu konuda ilkeli ve tutarlı davranmaları çağrısında bulunuyoruz. Buna karşılık Amerika başta olmak üzere kimi ülkeler kendilerince çeşitli bahaneler ileri sürüp, harf oyunlarıyla göz boyayarak, bölgemizde masumları katleden örgütlere aleni destek verme yoluna gidiyor. Bunları da dile getirdiğimiz zaman beyefendiler rahatsız oluyor. Bize böyle medya aracılığıyla sataşmayın, diyorlar. Tamam da bunu nerede konuşacağız? Bunu ikili toplantılarda da konuştuk sizlerle, hala konuşuyoruz. Ama sizler terör örgütlerine bu bölgede her türlü silah yardımı yaparsanız ondan sonra bunu bir kılıfa koyarak, 'Hayır, biz silah göndermiyoruz; mühimmat gönderiyoruz' derseniz kusura bakmayın, bunu biz yutmayız. Bizim de Silahlı Kuvvetlerimiz var, bizim de güvenlik güçlerimiz var. Ne mühimmattır ne silahtır, bunu en az sizler kadar biliyoruz" "STRATEJİK ORTAKSAK BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YANINDA YER ALMAYACAKSINIZ" Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Düşünebiliyor musunuz, biz NATO'da sizinle beraberiz. NATO'da sizlerle beraber olduğumuz halde siz bu destekleri bize değil, bölücü terör örgütlerine veriyorsunuz. Yoksa NATO'daki ortağınız bölücü terör örgütleri midir? Nasıl oluyor da siz bu bölücü terör örgütleri olarak kabul ettiğiniz bu örgütlere, bu tür destekleri veriyorsunuz? Bunu bizim kabul etmemiz mümkün değil. Bunu yutmamız mümkün değil. Eğer biz NATO ittifakı içerisinde berabersek eğer biz stratejik ortaksak eğer biz model ortaksak o zaman siz, bizim yanımızda yer alacaksınız. Bölücü terör örgütünün yanında yer almayacaksınız. Bunun için de bizden çok daha farklı ifadeler, güzellemeler beklemeyeceksiniz. Bunu da açık açık her zaman söylemeye mecburuz. Çünkü siz siyaset yaparken, nasıl 'Halkımız bizden bir şeyler bekliyor' diyorsanız kusura bakmayın bizim siyasetçilerimiz, bizler de halkımıza bir hesabın verileceğinin bilinci içerisinde bu adımları atıyoruz" "KOALİSYON, EL BAB HAREKATINA HİÇBİR KATKI SUNMUYOR" Terör örgütü DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi ve zayiatı Türkiye'nin verdiğini vurgulayan Erdoğan, "Türkiye, Suriye kaynaklı tehditleri sınırları boyunca yaşarken, hatta sınırlarımızın içine bombalar yağarken, NATO adeta olayın tamamen dışında tutuldu. Bugün de El Bab operasyonumuzda ne NATO'nun ne de bölgede güç bulunduran güya müttefik ülkelerin en küçük bir desteğini görmüyoruz. Sözüm ona DEAŞ'a karşı mücadele için kurulan koalisyon, bugün DEAŞ'a en büyük zayiatı verdiren, örgütün belini kıran El Bab harekatına hiçbir katkı sunmuyor" dedi. "'TÜRKİYE, DEAŞ'A DESTEK VERİYOR' DİYORLAR, EL İNSAF" 'Türkiye, DEAŞ'a destek veriyor' iddiasına da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yalan üstüne yalan. Ne diyorlar? 'Türkiye, DEAŞ'a destek veriyor'. El insaf. DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi veren biziz, zayiatı veren biziz. Bu noktada gerçekten başından itibaren Özgür Suriye Ordusu'nun vermiş olduğu çok ciddi zayiat var. Bu Özgür Suriye Ordusu'nu bizim içimizde bile bazı mahfiller terör örgütü olarak ilan ediyor. Özgür Suriye Ordusu, terör örgütü falan değil; hatta Amerika'nın 'Başında birlikte kuralım' dediği bir örgüttür, bu örgüt. Ilımlı muhaliflerden oluşan bir direniş hareketidir. Biz şimdi onlarla beraber hareket ediyoruz. Biz onlara gerekli desteği veriyoruz. Niye? Kendi topraklarında onları yalnız bırakmamak için. Terör örgütleriyle ilgili bu ilkesiz tutuma, bu çifte standarta NATO içinden de itirazlar yükseldiğine şahit oluyoruz" diye konuştu. "TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ALİ CENGİZ OYUNUNU İFŞA EDEN BELGE, GERÇEĞİ NATO ÜYELERİNİN YÜZÜNE HAYKIRIYOR" NATO'ya Akredite Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi'nin terörle örgütleriyle ilgili bir yayınına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Bizim yıllardır dile getirdiğimiz PKK ile YPG, HPG, KCK gibi yapıların aynı örgütler olduğunun kapsamlı bir araştırmayla ispatlandığını gördük. 2014-2015 yıllarını kapsayan bu akademik çalışma, altını çiziyorum, çok güzel bir ifade. 'Ölüler yalan söylemez' başlığını taşıyor. Terör örgütünün kendi internet sitesinde çatışmada öldüklerini ilan ettiği 2 bin 96 teröristin bilgilerini analiz eden araştırma aslında ölenlerin hepsini de PKK militanı olduğunu belirtiyor. PKK'nın aynı kadroyu kimi zaman Suriye'de kimi zaman Irak'ta kimi zaman İran'da kullandığını gösteren terör örgütünün Ali Cengiz oyununu ifşa eden bu önemli belge bizim ısrarla ifade ettiğimiz gerçeği tüm dünyanın özellikle de NATO üyelerinin adeta yüzüne haykırıyor" "TERÖR ÖRGÜTLERİYLE İŞ TUTANLAR, KANA VE GÖZYAŞINA BOĞULMAYA HAZIR OLMALI" Terör örgütleriyle iş tutanların, kana ve gözyaşına boğulmaya hazır olması gerektiğini dile getiren Erdoğan, "Sadece Türkiye'ye zarar verdikleri, bölgesel politikalar gereği desteklenen terör örgütleri eninde sonunda mutlaka kendilerini besleyen ülkelere de saldıracaklardır. Nitekim bunun emareleri zaman zaman ortaya çıkıyor. Yılanla yatağa giren, ısırılıp, zehirlenmeyi göze almalıdır. Terör örgütleriyle iş tutanlar da kana ve gözyaşına boğulmaya hazır olmalıdır. Türkiye'de patlayan bombaları film sahnesi gibi seyredip, bunların müsebbibi olan örgütlere kol kanat germeyi sürdürenleri yarın aynı akıbetin beklediğini anlamak için müneccim olmaya gerek yok. Sonunda onların da başına bunlar, bela olacak. Felaket göz göre göre yaklaşıyor. Biz bir yandan mücadelemizi yürüteceğiz. Bir yandan ikaz görevimizi yapmayı da sürdüreceğiz" diye konuştu. "YAŞADIĞIMIZ DÖNEM BİR GEÇİŞ SÜRECİ" Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yaşadığımız dönem bir geçiş sürecidir. Bu süreci eğilmeden, bükülmeden, pes etmeden, geri adım atmadan atlatmamız halinde dünyanın en üst ligi bizi bekliyor. Hiç şüpheniz olmasın. Tam bağımsızlığın gereklerini birer birer yerine getirdik. Getiriyoruz. Biz yaşadığımız bunca badireye rağmen dünyanın en yüksek oranlı büyümesini gerçekleştiren ülkeler arasında ilk sıralarda yer almayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki başarılar ve fırsatlar çok daha büyüktür"