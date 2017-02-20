(Görüntülü Haber) 28 yıl sonra düğün yaptılar

ADANA'da 28 yıl önce ailelerinin izin vermemesi üzerine kaçarak nikah kıyıp evlenen 46 yaşındaki Yalçın Hizavcılar ile 5 çocuğunun annesi 42 yaşındaki Resmiye Hizavcılar, düğün yaptı. 28 yıl sonra gelinlik giymenin mutluluğunu yaşayan Resmiye Hizavcılar, çocukları ve torunlarıyla düğününde eğlendi. Kıbrıs'ta çalışan Yalçın Hizavcılar, 1989 yılında tanıştığı Resmiye'ye aşık oldu. Evlenmeye karar veren çift, aileleri karşı çıkınca kaçarak evlenip nikah kıydı. Çiftin bu evlilikten en büyüğü 27, en küçüğü 17 yaşında 3'ü kız 5 çocuğun yanı sıra 6'da torunları oldu. Bir süre önce kocası ile konuşan Resmiye Hizavcılar, gelinlik giyememenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Bunun üzerine çift, düğün yapmaya karar verdi. Çocuklarının onaylamasıyla Hizavcılar çifti, hazırlıklara başladı. ÇOCUK VE TORUNLARIYLA EĞLENDİ Eksiksiz bir düğün yapmak isteyen çift, gelinlik ve damatlık aldı. Eşine istediği altınları da takan Yalçın Hizavcılar, düğün günü aracı süsletip eşini kuaföre götürdü. Konvoy eşliğinde merkez Yüreğir İlçesi'ne bağlı Sarıçam Mahallesi'ndeki evlerinin önüne gelen çift, burada yakınları ve akrabaları tarafından karşılandı. Sokakta yapılan düğünde Hizavcılar çifti, düğünlerinde kızları ve torunlarıyla doyasıya eğlendi. Çift, birbirlerini sürekli öperken çocukları ise anne ve babalarını izledi. "DÜĞÜNLER OLDUĞUNDA AĞLARDIM" Resmiye Hizavcılar, düğün yapamadığı için içinde hep bir eksiklik kaldığını anlatarak, "Düğünler olduğunda ağlardım. Büyükler karşı çıktığı için benim düğünüm olmadı. Ben de hayallerimi gerçekleştirmeye karar verdim. Eşim de bunu çok iyi karşıladı. Çocuklarımızda hoşgörü gösterdi. Çok mutluyuz" diye konuştu. Yalçın Hizavcılar ise, 28 yıllık evliliklerinde birbirlerini ilk günkü gibi sevdiklerini söyleyerek, "Şu anda duygularımı anlatamıyorum. Çok sevinçliyim. Birlikte bir yastığa baş koyduk. İnşallah Allah canımızı da birlikte alır. Eşimi bu kadar çok seviyorum" dedi.