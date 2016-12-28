(Görüntülü Haber) 2.32 metrelik Suriyeli sığınmacı, ameliyatla yaşama tutundu

BAŞINDAKİ tümör nedeniyle boyu 2 metre 32 santimetreye ulaşan Suriyeli sığınmacı 23 yaşındaki Cuma Türkmen, beyin ameliyatıyla yaşama tutundu. Suriye'de iç savaş başlayınca 7 kardeşi, anne ve babası ile birlikte 2012'de Türkiye'ye gelerek Osmaniye'deki çadır kente yerleşen Bayırbucak Türkmeni Cuma Türkmen, çok uzun boyu nedeniyle kamptaki sağlık ekibinin dikkatini çekti. Doktorların kontrol ettiği Cuma Türkmen, boy uzaması nedeniyle Suriye'de tedavi gördüğünü, ancak savaş başlayınca bunun yarım kaldığını söyledi. Halk arasında 'Hipofizer devlik' olarak tanımlanan 'gigantizm' rahatsızlığı saptanan Cuma Türkmen, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Endokrinoloji Servisi'ne başvurdu. Ayakkabı numarası 54 olan Cuma Türkmen, tedavi altına alındı. 'YAKINDA YÜRÜYEBİLECEK' Osmaniye'den aralıklarla hastaneye gelen Cuma Türkmen, eklem rahatsızlıkları, şeker hastalığı, kalp fonksiyonlarındaki olumsuzluklara karşı tedavi gördü. İlaçlarla büyüme hormonu salgılayan hipofiz bezindeki tümörüne müdahale edilen Cuma Türkmen'in tedavisini sürdüren Beyin Cerrahisi Servisi'nde görevli Yrd. Doç. Dr. Eralp Çetinalp, "Büyüme kıkırdakları kapanınca boy uzaması durdu ancak hipofiz bezinde büyümesine neden olan hormon salgısı sürüyordu. Yeni bir ameliyatla hipofiz bezindeki kitleyi çıkardık" dedi. Hayati tehlikeyi atlatan Cuma Türkmen'in radyoterapi ve ışınlama yöntemiyle tedavisinin süreceğini anlatan Çetinalp, yakın bir zamanda yürüyüp normal hayatına devam edebileceğini vurguladı. Kendisini iyi hissettiğini anlatan Cuma Türkmen de, doktorlara teşekkür ederek ailesinin yanına gitmeyi beklediğini kaydetti.