(Görüntülü Haber) 23 Nisan coşkusu Kağıthane’de başladı

İSTANBUL, () - KAĞITHANE Belediyesi 23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na günler kala çocukların mutlu ve eğlenceli bir hafta sonu geçirmesi için etkinliklere şimdiden başladı. Havaların ısınmasını fırsat bilen Çocuklar Kağıthane Hasbahçe Mesire Alanı’nda düzenlenen ’23 Nisan Çocuk Şenliği’ne akın etti. Yüzlerce çocuk kendileri için düzenlenen etkinlik alanında doyasıya eğlendi. Yüzleri boyanan çocuklar önce şişme oyun alanında bayramlarının tadını çıkardı, daha sonra müzikli palyaço gösterisini izledi. Survivor yarışmasında kıyasıya yarışan çocuklar, orta oyun ve Hacivat ve Karagöz ile Osmanlı tarihine yolculuk yaptı. Pamuk şeker ve patlamış mısır yiyen çocuklar, 3 gün devam edecek etkinlikte bayramlarının tadını çıkardı. Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, etkinliğe gelen çocuklarla yakından ilgilendikten sonra şunları söyledi: “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına başladık. Hasbahçe’deki bu güzel mesire alanında bu güzel havada çocuklarımız için ücretsiz etkinlik düzenledik. Burada birçok etkinlik bulunuyor pazar ve pazartesi günü de devam edecek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını 1 güne 1 saate sığdırmak istemedik. Günlerce çocuklarımızın eğlenebileceği bir ortam oluşturduk. Çocuklarımız burada eğleniyor, orta oyun izliyor. Bu bayram vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e şükranlarımızı sunup onu rahmetle anıyoruz. Milletimizin bin yıllık tarihinde vatan için, millet için canını seve seve feda eden tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz. 15 Temmuz Darbe Girişimi’nde ve teröristlere karşı mücadele ederken hayatını kaybedenlere rahmet diliyoruz. Ulusumuzun bayramı kutlu olsun.”