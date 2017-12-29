(Görüntülü Haber) 224 Rus turist güller ve şarkılarla karşılandı

Yasin DALKILIÇ KAYSERİ, )Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes'e Rusya'dan direkt uçuşla 224 turist yılbaşını kış sporları ve turizm merkezi Erciyes'te geçirmek için geldi. Erciyes dağının ilk Rus turist kafilesi güller ve şarkılarla karşılandı. Erciyes Master Planı kapsamında yapılan yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. Yaklaşık 1 ay önce Erciyes'te açılan kayak sezonu yerli turistlerin ardından yabancılarında gözde mekanı oldu. İlk kez Rusya'nın başkenti Moskova'dan kalkan Rus uçağı 224 yolcusu ile direkt olarak Kayseri Havalimanına indi. Dış hatlar gelen terminalinde inen Rus yolcular ellerinde Rusya ve Türkiye bayraklı olan çocukların sevgi gösterileri ve kırmızı güllerle karşılandı. Rusya'dan gelen turistleri karşılamak üzere havalimanına gelen Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı yaptığı açıklamada Şehrimiz açısından tarihi bir gün yaşıyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin şehre yeni vizyon katmak ve ekonomik kapı açmak için başlattığı master planının neticelerini yaşamaya başladık. Kayseri tarihinde ilk defa yabancı kafile direk uçuş ile Kayseri'ye inip bir haftasını şehrimizde geçirecek. 2005 yılında başlayan Erciyes Master Planı pratik neticelerini veriyor. Son yıllarda şehrimizde yoğun yerli turist ziyareti vardı. Şehrimizdeki oteller doluluk sezonlarını devam ettiriyorlar. Erciyes A.Ş olarak katıldığımız uluslararası tanıtım çalışmaları ve fuar katılımları somut neticelerini verdi. Bugün Rusya'dan gelen misafirlerimiz Kayseri'nin tabi güzelliklerini görebilecek ve eşsiz mutfağındaki lezzetlerinden tadabilecekler. 1 haftalık komplike bir tur ile bu ziyaretlerini gerçekleştirecekler. Şehrimiz sanayi ve ticaret şehri olarak bilinirken artık turizm kenti olarakta bilenecek dedi. 'YENİ HEDEF İSKANDİNAV ÜLKELERİ' 2 turizm acentesinin oluşturdukları Erciyes paketini Rusya'da sattıklarını belirten Cıngı, Rusya'dan sonraki turizm hedefi İskandinav ülkeleridir. Bu yıl o bölgedeki tur operatörlerini Kayseri'ye getirip Erciyes'i anlatacağız. Gelecek sene İskandinav ve Avrupa ülkelerinde turist ağırlamayı hedefliyoruz. Yılbaşı içinde Erciyes'teki otellerini doluluk oranla yaklaşık 1.5 ay önceden beri dolu. Otellerimiz her birinin yıl başı hazırlığı var. Rus turistler ise Kayseri'ye gelmekten çok mutlu olduklarını Erciyes'in dışında tarihi ve kültürel mekanları çok merak ettiklerini ifade ettiler. Yeni yılı Erciyes kayak merkezinde karşılayacak Rus turistler, Erciyes'in dışında Kayseri merkezinde de kültürel gezilere katılacak.